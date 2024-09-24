В Севастополе пройдут учения по противодействию проникновению диверсантов
Развожаев: в Севастополе пройдут учения теробороны, в городе все спокойно
Вид на город Севастополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Учения по противодействию проникновению диверсантов проведут в среду силы территориальной обороны Севастополя совместно с группировкой войск обороны Крыма, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Двадцать пятого сентября группировка войск обороны Крымского полуострова совместно с подразделениями территориальной обороны, СГУП "Отряд Севастополь", а также правоохранительными структурами Севастополя в районе Ялтинского кольца, пгт. Фруктовое, с. Андреевка, Орловского моста и с. Тылового проведёт плановые учения. Цель этой масштабной тренировки — отработка противодействия проникновению диверсионных групп противника" , - написал губернатор.
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По его словам, ориентировочно с 12.00 до 14.00 (совпадает с мск) во вторник в районе береговой линии на Северной стороне пройдут тренировки военных, в том числе с участием самолётов и вертолётов.
Учения пройдут с соблюдением всех мер безопасности и будут полностью контролироваться силовыми структурами. Губернатор попросил сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о проведении учений на территории Крымского полуострова с участием ополчения и вооружённых сил России для противодействия проникновению диверсантов. Он предупредил, что в ходе учений возможна блокировка отдельных районов Крыма.
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