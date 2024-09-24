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В Севастополе пройдут учения по противодействию проникновению диверсантов - РИА Новости, 24.09.2024
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18:21 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/sevastopol-1974481581.html
В Севастополе пройдут учения по противодействию проникновению диверсантов
В Севастополе пройдут учения по противодействию проникновению диверсантов - РИА Новости, 24.09.2024
В Севастополе пройдут учения по противодействию проникновению диверсантов
Учения по противодействию проникновению диверсантов проведут в среду силы территориальной обороны Севастополя совместно с группировкой войск обороны Крыма,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T18:21
2024-09-24T18:21
безопасность
севастополь
россия
михаил развожаев
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Учения по противодействию проникновению диверсантов проведут в среду силы территориальной обороны Севастополя совместно с группировкой войск обороны Крыма, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Двадцать пятого сентября группировка войск обороны Крымского полуострова совместно с подразделениями территориальной обороны, СГУП "Отряд Севастополь", а также правоохранительными структурами Севастополя в районе Ялтинского кольца, пгт. Фруктовое, с. Андреевка, Орловского моста и с. Тылового проведёт плановые учения. Цель этой масштабной тренировки — отработка противодействия проникновению диверсионных групп противника" , - написал губернатор. По его словам, ориентировочно с 12.00 до 14.00 (совпадает с мск) во вторник в районе береговой линии на Северной стороне пройдут тренировки военных, в том числе с участием самолётов и вертолётов. Учения пройдут с соблюдением всех мер безопасности и будут полностью контролироваться силовыми структурами. Губернатор попросил сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о проведении учений на территории Крымского полуострова с участием ополчения и вооружённых сил России для противодействия проникновению диверсантов. Он предупредил, что в ходе учений возможна блокировка отдельных районов Крыма.
https://ria.ru/20240923/aviatsiya-1974157902.html
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безопасность, севастополь, россия, михаил развожаев, общество
Безопасность, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Общество
В Севастополе пройдут учения по противодействию проникновению диверсантов

Развожаев: в Севастополе пройдут учения теробороны, в городе все спокойно

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Учения по противодействию проникновению диверсантов проведут в среду силы территориальной обороны Севастополя совместно с группировкой войск обороны Крыма, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Двадцать пятого сентября группировка войск обороны Крымского полуострова совместно с подразделениями территориальной обороны, СГУП "Отряд Севастополь", а также правоохранительными структурами Севастополя в районе Ялтинского кольца, пгт. Фруктовое, с. Андреевка, Орловского моста и с. Тылового проведёт плановые учения. Цель этой масштабной тренировки — отработка противодействия проникновению диверсионных групп противника" , - написал губернатор.
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По его словам, ориентировочно с 12.00 до 14.00 (совпадает с мск) во вторник в районе береговой линии на Северной стороне пройдут тренировки военных, в том числе с участием самолётов и вертолётов.
Учения пройдут с соблюдением всех мер безопасности и будут полностью контролироваться силовыми структурами. Губернатор попросил сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о проведении учений на территории Крымского полуострова с участием ополчения и вооружённых сил России для противодействия проникновению диверсантов. Он предупредил, что в ходе учений возможна блокировка отдельных районов Крыма.
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