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В Сбербанке рассказали, сколько налогов и дивидендов выплатят в 2024 году - РИА Новости, 24.09.2024
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14:38 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/sberbank-1974428947.html
В Сбербанке рассказали, сколько налогов и дивидендов выплатят в 2024 году
В Сбербанке рассказали, сколько налогов и дивидендов выплатят в 2024 году - РИА Новости, 24.09.2024
В Сбербанке рассказали, сколько налогов и дивидендов выплатят в 2024 году
Сбербанк в 2024 году выплатит государству налогов и дивидендов на общую сумму примерно 1,2 триллиона рублей, что будет абсолютным рекордом за все время, заявил... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:38
2024-09-24T14:38
экономика
россия
герман греф
владимир путин
сбербанк россии
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сбербанк в 2024 году выплатит государству налогов и дивидендов на общую сумму примерно 1,2 триллиона рублей, что будет абсолютным рекордом за все время, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы в этом году выплатим государству всего налогов и дивидендов на сумму примерно 1,2 триллиона рублей. Это абсолютный рекорд за все время. Мы выплатили уже дивиденды в размере 750 миллиардов рублей. Пока все развивается достаточно позитивно", - сказал Греф.
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экономика, россия, герман греф, владимир путин, сбербанк россии
Экономика, Россия, Герман Греф, Владимир Путин, Сбербанк России
В Сбербанке рассказали, сколько налогов и дивидендов выплатят в 2024 году

Греф: Сбербанк в 2024 году выплатит государству налогов на 1,2 триллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф во время пленарной сессии в рамках финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге
Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф во время пленарной сессии в рамках финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф во время пленарной сессии в рамках финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сбербанк в 2024 году выплатит государству налогов и дивидендов на общую сумму примерно 1,2 триллиона рублей, что будет абсолютным рекордом за все время, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы в этом году выплатим государству всего налогов и дивидендов на сумму примерно 1,2 триллиона рублей. Это абсолютный рекорд за все время. Мы выплатили уже дивиденды в размере 750 миллиардов рублей. Пока все развивается достаточно позитивно", - сказал Греф.
Он тоже в число классиков входит – Путин о Грефе - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Путин пошутил, что Греф вошел в число классиков
5 сентября, 12:33
 
ЭкономикаРоссияГерман ГрефВладимир ПутинСбербанк России
 
 
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