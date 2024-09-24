https://ria.ru/20240924/sberbank-1974428947.html

В Сбербанке рассказали, сколько налогов и дивидендов выплатят в 2024 году

В Сбербанке рассказали, сколько налогов и дивидендов выплатят в 2024 году - РИА Новости, 24.09.2024

В Сбербанке рассказали, сколько налогов и дивидендов выплатят в 2024 году

Сбербанк в 2024 году выплатит государству налогов и дивидендов на общую сумму примерно 1,2 триллиона рублей, что будет абсолютным рекордом за все время, заявил... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T14:38

2024-09-24T14:38

2024-09-24T14:38

экономика

россия

герман греф

владимир путин

сбербанк россии

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сбербанк в 2024 году выплатит государству налогов и дивидендов на общую сумму примерно 1,2 триллиона рублей, что будет абсолютным рекордом за все время, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы в этом году выплатим государству всего налогов и дивидендов на сумму примерно 1,2 триллиона рублей. Это абсолютный рекорд за все время. Мы выплатили уже дивиденды в размере 750 миллиардов рублей. Пока все развивается достаточно позитивно", - сказал Греф.

https://ria.ru/20240905/gref-1970791938.html

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экономика, россия, герман греф, владимир путин, сбербанк россии