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В Сбербанке рассказали, сколько налогов и дивидендов выплатят в 2024 году
В Сбербанке рассказали, сколько налогов и дивидендов выплатят в 2024 году - РИА Новости, 24.09.2024
В Сбербанке рассказали, сколько налогов и дивидендов выплатят в 2024 году
Сбербанк в 2024 году выплатит государству налогов и дивидендов на общую сумму примерно 1,2 триллиона рублей, что будет абсолютным рекордом за все время, заявил... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:38
2024-09-24T14:38
2024-09-24T14:38
экономика
россия
герман греф
владимир путин
сбербанк россии
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сбербанк в 2024 году выплатит государству налогов и дивидендов на общую сумму примерно 1,2 триллиона рублей, что будет абсолютным рекордом за все время, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы в этом году выплатим государству всего налогов и дивидендов на сумму примерно 1,2 триллиона рублей. Это абсолютный рекорд за все время. Мы выплатили уже дивиденды в размере 750 миллиардов рублей. Пока все развивается достаточно позитивно", - сказал Греф.
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экономика, россия, герман греф, владимир путин, сбербанк россии
Экономика, Россия, Герман Греф, Владимир Путин, Сбербанк России
В Сбербанке рассказали, сколько налогов и дивидендов выплатят в 2024 году
Греф: Сбербанк в 2024 году выплатит государству налогов на 1,2 триллиона рублей