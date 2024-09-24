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Советский Як-50 столкнулся с другим самолетом в США
Советский Як-50 столкнулся с другим самолетом в США - РИА Новости, 24.09.2024
Советский Як-50 столкнулся с другим самолетом в США
Советский самолет Як-50 столкнулся с другим воздушным судном в Калифорнии, пишет портал Aviation Safety Network. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T17:55
2024-09-24T17:55
2024-09-24T17:57
в мире
калифорния
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Советский самолет Як-50 столкнулся с другим воздушным судном в Калифорнии, пишет портал Aviation Safety Network.Отмечается, что инцидент произошел 20 сентября. Як-50 1984 года врезался в частный самолет Beechcraft S35 Bonanza в аэропорту города Уотсонвилл в Калифорнии.В результате происшествия Як-50 получил серьезные повреждения.
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в мире, калифорния
Советский Як-50 столкнулся с другим самолетом в США
ASN: советский сорокалетний Як-50 столкнулся с другим самолетом в Калифорнии