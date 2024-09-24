https://ria.ru/20240924/samolet-1974371236.html

СК рассказал подробности крушения легкомоторного самолета на Алтае

СК рассказал подробности крушения легкомоторного самолета на Алтае - РИА Новости, 24.09.2024

СК рассказал подробности крушения легкомоторного самолета на Алтае

Легкомоторный самолет, потерпевший крушение на Алтае, обрабатывал поля, пилот отвлекся на карту и зацепил стойкой шасси линию электропередачи, сообщило... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T10:41

2024-09-24T10:41

2024-09-24T10:46

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

алтайский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974367663_0:187:1280:907_1920x0_80_0_0_5abcf10bf65f4b691b7cc9f1a81ec932.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Легкомоторный самолет, потерпевший крушение на Алтае, обрабатывал поля, пилот отвлекся на карту и зацепил стойкой шасси линию электропередачи, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.Ранее МЧС РФ сообщило, что легкомоторный самолет упал вблизи населенного пункта Верхозерное в Алтайском крае, на борту был только пилот, он не пострадал."По предварительным данным, 24 сентября 2024 года в поселке Быстрый исток Быстроистокского района Алтайского края мужчина на принадлежащем ему сверхлегком воздушном судне СП-32Б1 осуществлял обработку сельскохозяйственных полей. Отвлекшись на карту, зацепился стойкой шасси за линию электропередачи и осуществил жесткую посадку на грунт. Самолет получил повреждения. Пострадавших нет", - говорится управления.Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)."Следователями и следователями-криминалистами Восточного МСУТ СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240923/samolet-1974258029.html

https://ria.ru/20240922/samolet-1974109396.html

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край