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СК рассказал подробности крушения легкомоторного самолета на Алтае - РИА Новости, 24.09.2024
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10:41 24.09.2024 (обновлено: 10:46 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/samolet-1974371236.html
СК рассказал подробности крушения легкомоторного самолета на Алтае
СК рассказал подробности крушения легкомоторного самолета на Алтае - РИА Новости, 24.09.2024
СК рассказал подробности крушения легкомоторного самолета на Алтае
Легкомоторный самолет, потерпевший крушение на Алтае, обрабатывал поля, пилот отвлекся на карту и зацепил стойкой шасси линию электропередачи, сообщило... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T10:41
2024-09-24T10:46
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
алтайский край
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Легкомоторный самолет, потерпевший крушение на Алтае, обрабатывал поля, пилот отвлекся на карту и зацепил стойкой шасси линию электропередачи, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.Ранее МЧС РФ сообщило, что легкомоторный самолет упал вблизи населенного пункта Верхозерное в Алтайском крае, на борту был только пилот, он не пострадал."По предварительным данным, 24 сентября 2024 года в поселке Быстрый исток Быстроистокского района Алтайского края мужчина на принадлежащем ему сверхлегком воздушном судне СП-32Б1 осуществлял обработку сельскохозяйственных полей. Отвлекшись на карту, зацепился стойкой шасси за линию электропередачи и осуществил жесткую посадку на грунт. Самолет получил повреждения. Пострадавших нет", - говорится управления.Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)."Следователями и следователями-криминалистами Восточного МСУТ СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240923/samolet-1974258029.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Алтайский край
СК рассказал подробности крушения легкомоторного самолета на Алтае

СК: пилот самолета, упавшего на Алтае, отвлекся на карту и зацепил ЛЭП

© Фото : МЧС РоссииМесто падения легкомоторного самолета в Алтайском крае
Место падения легкомоторного самолета в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото : МЧС России
Место падения легкомоторного самолета в Алтайском крае
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Легкомоторный самолет, потерпевший крушение на Алтае, обрабатывал поля, пилот отвлекся на карту и зацепил стойкой шасси линию электропередачи, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.
Ранее МЧС РФ сообщило, что легкомоторный самолет упал вблизи населенного пункта Верхозерное в Алтайском крае, на борту был только пилот, он не пострадал.
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"По предварительным данным, 24 сентября 2024 года в поселке Быстрый исток Быстроистокского района Алтайского края мужчина на принадлежащем ему сверхлегком воздушном судне СП-32Б1 осуществлял обработку сельскохозяйственных полей. Отвлекшись на карту, зацепился стойкой шасси за линию электропередачи и осуществил жесткую посадку на грунт. Самолет получил повреждения. Пострадавших нет", - говорится управления.
Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
"Следователями и следователями-криминалистами Восточного МСУТ СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Алтайский край
 
 
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