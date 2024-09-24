СК рассказал подробности крушения легкомоторного самолета на Алтае
СК: пилот самолета, упавшего на Алтае, отвлекся на карту и зацепил ЛЭП
© Фото : МЧС РоссииМесто падения легкомоторного самолета в Алтайском крае
© Фото : МЧС России
Место падения легкомоторного самолета в Алтайском крае
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Легкомоторный самолет, потерпевший крушение на Алтае, обрабатывал поля, пилот отвлекся на карту и зацепил стойкой шасси линию электропередачи, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.
Ранее МЧС РФ сообщило, что легкомоторный самолет упал вблизи населенного пункта Верхозерное в Алтайском крае, на борту был только пилот, он не пострадал.
"По предварительным данным, 24 сентября 2024 года в поселке Быстрый исток Быстроистокского района Алтайского края мужчина на принадлежащем ему сверхлегком воздушном судне СП-32Б1 осуществлял обработку сельскохозяйственных полей. Отвлекшись на карту, зацепился стойкой шасси за линию электропередачи и осуществил жесткую посадку на грунт. Самолет получил повреждения. Пострадавших нет", - говорится управления.
Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
"Следователями и следователями-криминалистами Восточного МСУТ СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - добавили в ведомстве.
В Подмосковье совершил аварийную посадку легкомоторный самолет
22 сентября, 16:07