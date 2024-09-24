https://ria.ru/20240924/rzhd-1974405921.html

Многодетные семьи из Москвы смогут получить скидки на ж/д билеты

Многодетные семьи из Москвы смогут получить скидки на ж/д билеты - РИА Новости, 24.09.2024

Многодетные семьи из Москвы смогут получить скидки на ж/д билеты

Многодетные семьи из Москвы с помощью цифрового удостоверения теперь могут получать скидки на железнодорожные билеты онлайн, без поездки в кассу, сообщила... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T12:34

2024-09-24T12:34

2024-09-24T18:53

москва

россия

федеральная пассажирская компания

ржд

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Многодетные семьи из Москвы с помощью цифрового удостоверения теперь могут получать скидки на железнодорожные билеты онлайн, без поездки в кассу, сообщила Федеральная пассажирская компания ( ФПК , "дочка" РЖД)."Купить билеты на поезд со скидкой для многодетных семей из Москвы теперь проще благодаря цифровому удостоверению многодетности. Оно поможет онлайн получить статус "Большая семья" в программе лояльности "РЖД Бонус". Раньше для этого было необходимо ехать в билетную кассу с оригиналами документов", - говорится в сообщении ФПК .Компания поясняет, что цифровое удостоверение облегчит получение скидки в 15%, которая доступна каждому члену многодетной семьи. Воспользоваться этой скидкой можно при путешествии по России в купейных вагонах поездов дальнего следования.Как в свою очередь отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, цифровое удостоверение многодетной семьи – это полноценный аналог бумажного документа."Удостоверение содержит уникальный QR-код, подтверждающий льготный статус. Оно доступно многодетным семьям, в которых оба родителя зарегистрированы в Москве, в личном кабинете на mos.ru с возможностью его сохранения в формате PDF-документа, который также можно показать для получения льготы", – рассказала вице-мэр.

https://ria.ru/20240919/lgoty-1973572895.html

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