https://ria.ru/20240924/rossiya-1974507013.html

Россия готова продолжать диалог с США по ДСНВ, заявил Картаполов

Россия готова продолжать диалог с США по ДСНВ, заявил Картаполов - РИА Новости, 24.09.2024

Россия готова продолжать диалог с США по ДСНВ, заявил Картаполов

Россия готова развивать отношения и продолжать диалог с США по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), но на взаимоприемлемых условиях,... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T21:48

2024-09-24T21:48

2024-09-24T21:48

россия

сша

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андрей картаполов

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госдума рф

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия готова развивать отношения и продолжать диалог с США по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), но на взаимоприемлемых условиях, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США готовы к возобновлению переговоров с Россией по новому ДСНВ и ждут решения Москвы. "Они могут заявлять все что угодно, мы свои условия объявили давно, мы готовы развивать отношения и готовы продолжать диалог по СНВ на взаимоприемлемых условиях", - сказал Картаполов.

https://ria.ru/20240822/dsnv--1967889518.html

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сша

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россия, сша, москва, андрей картаполов, джон кирби, госдума рф