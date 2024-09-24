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Россия готова продолжать диалог с США по ДСНВ, заявил Картаполов - РИА Новости, 24.09.2024
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21:48 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/rossiya-1974507013.html
Россия готова продолжать диалог с США по ДСНВ, заявил Картаполов
Россия готова продолжать диалог с США по ДСНВ, заявил Картаполов - РИА Новости, 24.09.2024
Россия готова продолжать диалог с США по ДСНВ, заявил Картаполов
Россия готова развивать отношения и продолжать диалог с США по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), но на взаимоприемлемых условиях,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T21:48
2024-09-24T21:48
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия готова развивать отношения и продолжать диалог с США по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), но на взаимоприемлемых условиях, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США готовы к возобновлению переговоров с Россией по новому ДСНВ и ждут решения Москвы. "Они могут заявлять все что угодно, мы свои условия объявили давно, мы готовы развивать отношения и готовы продолжать диалог по СНВ на взаимоприемлемых условиях", - сказал Картаполов.
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россия, сша, москва, андрей картаполов, джон кирби, госдума рф
Россия, США, Москва, Андрей Картаполов, Джон Кирби, Госдума РФ
Россия готова продолжать диалог с США по ДСНВ, заявил Картаполов

Картаполов: Россия готова развивать отношения с США на взаимоприемлемых условиях

© Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииАндрей Картаполов
Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Андрей Картаполов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия готова развивать отношения и продолжать диалог с США по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), но на взаимоприемлемых условиях, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США готовы к возобновлению переговоров с Россией по новому ДСНВ и ждут решения Москвы.
"Они могут заявлять все что угодно, мы свои условия объявили давно, мы готовы развивать отношения и готовы продолжать диалог по СНВ на взаимоприемлемых условиях", - сказал Картаполов.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
В сенате США оценили возможность продления ДСНВ с Россией
22 августа, 19:59
 
РоссияСШАМоскваАндрей КартаполовДжон КирбиГосдума РФ
 
 
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