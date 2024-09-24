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Россия готова продолжать диалог с США по ДСНВ, заявил Картаполов
Россия готова продолжать диалог с США по ДСНВ, заявил Картаполов - РИА Новости, 24.09.2024
Россия готова продолжать диалог с США по ДСНВ, заявил Картаполов
Россия готова развивать отношения и продолжать диалог с США по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), но на взаимоприемлемых условиях,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T21:48
2024-09-24T21:48
2024-09-24T21:48
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия готова развивать отношения и продолжать диалог с США по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), но на взаимоприемлемых условиях, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США готовы к возобновлению переговоров с Россией по новому ДСНВ и ждут решения Москвы. "Они могут заявлять все что угодно, мы свои условия объявили давно, мы готовы развивать отношения и готовы продолжать диалог по СНВ на взаимоприемлемых условиях", - сказал Картаполов.
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россия, сша, москва, андрей картаполов, джон кирби, госдума рф
Россия, США, Москва, Андрей Картаполов, Джон Кирби, Госдума РФ
Россия готова продолжать диалог с США по ДСНВ, заявил Картаполов
Картаполов: Россия готова развивать отношения с США на взаимоприемлемых условиях