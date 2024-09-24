https://ria.ru/20240924/romanovy-1974488575.html

Политехнический музей представил часы Романовых на выставке в Москве

Политехнический музей представил часы Романовых на выставке в Москве - РИА Новости, 24.09.2024

Политехнический музей представил часы Романовых на выставке в Москве

Политехнический музей представил золотые часы с дарственной надписью и портретом императора Александра II на выставке "Формы времени", посвященной истории... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T19:15

2024-09-24T19:15

2024-09-24T19:22

москва

политехнический музей

музейные маршруты россии

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Политехнический музей представил золотые часы с дарственной надписью и портретом императора Александра II на выставке "Формы времени", посвященной истории развития часовых механизмов, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ. "В Галерее на Елоховском в Москве начал работу выставочный проект Политехнического музея "Формы времени". Экспозиция рассказывает об истории развития часовых механизмов, а также о менявшихся представлениях о времени и методах его измерения в разных эпохах. Отдельного внимания заслуживают золотые часы с дарственной надписью и портретом императора Александра II, принадлежавшие брату императора, великому князю Константину Романову", - говорится в сообщении. На выставке представлены редкие и уникальные часы, созданные выдающимися мастерами часового дела разных стран в период с конца XVIII до начала XXI века, а также произведения современных художников. В экспозиции представлены механические карманные часы "Павелъ Буре" с календарем, каминные механические часы с поющими птицами, солнечные комбинированные часы "полуденная пушка", переносные часы для контроля ночных сторожей, деревянные карманные часы вятских мастеров Бронниковых и другие экспонаты из богатейшей часовой коллекции Политехнического музея. Помимо этого, на выставке демонстрируются советские часы из частных коллекций, а также современные каретные часы с ходом турбийон, созданные выдающимся мастером, заслуженным изобретателем Российской Федерации Константином Чайкиным. Кроме того, экспозицию сопровождают работы современных художников, для которых часовой механизм стал предметом исследования. Среди них можно увидеть произведения Владимира Мартиросова, Сергея Филатова, Александра Дашевского и других авторов. Многие из работ были созданы специально для выставки и показываются впервые. Выставка будет открыта для посетителей до 24 ноября.

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москва, политехнический музей