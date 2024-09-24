https://ria.ru/20240924/rezident-1974391561.html

Новый резидент присоединился к ОЭЗ "Технополис Москва"

Новый резидент присоединился к ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 24.09.2024

Новый резидент присоединился к ОЭЗ "Технополис Москва"

Московское предприятие АО "САГА Технологии" получило статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва", что дает компании налоговые преференции,... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T12:13

2024-09-24T12:13

2024-09-24T12:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Московское предприятие АО "САГА Технологии" получило статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва", что дает компании налоговые преференции, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Развитие сервисной инфраструктуры остается нашей приоритетной задачей. По поручению мэра Москвы внедряем лучшие в мире бесконтактные платежные сервисы, в том числе за счет новых решений столичных компаний. Присвоение статуса резидента позволяет предприятиям внедрять самые современные разработки и инвестировать в новые высокотехнологичные проекты", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что частные инвестиции резидентов ОЭЗ составили около 30 миллиардов рублей с начала года. Это почти на 10 миллиардов больше аналогичного периода прошлого года. Лидерами стали производители микроэлектроники и фотоники.Новый резидент ОЭЗ "САГА Технологии" производит банковское оборудование, высокотехнологичные аппараты самообслуживания и решения для автоматизации производства. В Москве компания локализовала производство российских банкоматов с функцией рециркуляции денег. На данный момент аппараты самообслуживания встречаются почти везде – от крупных торговых сетей, в которых работают кассы самообслуживания, до пунктов оплаты парковки с паркоматами."Сегодня в столичной ОЭЗ свою деятельность ведут более 200 компаний, из которых свыше 100 промышленных предприятий имеют статус резидента. Это дает им возможность пользоваться московскими мерами государственной поддержки, в частности, рядом налоговых преференций. Мы заинтересованы в увеличении количества резидентов ОЭЗ "Технополис Москва"", – отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.По его словам, статус компании позволяет больше инвестировать в свои проекты, расширять и локализовать производства, наращивать выпуск продукции и увеличивать количество рабочих мест.Кроме того, предприятие производит зарядные станции для электротранспорта, которые уже действуют на улицах столицы и других регионов.Коммерческий директор АО "САГА Технологии" Оксана Калашникова добавила, что на площадке ОЭЗ "Технополис Москва" разместится производство касс самообслуживания и флагмана – российского банкомата с рециркуляцией денег. Более пяти тысяч аппаратов было передано заказчикам с начала года, а запуск новых линий позволит увеличить производство и удовлетворить растущий спрос. С открытием цехов в ОЭЗ "Технополис Москва" планируется увеличить штат и открыть около 100 вакансий.По ее словам, благодаря поддержке города и снижению налоговой нагрузки, получится нарастить количество и состав станочного парка предприятия и финансировать разработки новых продуктов.Предприятия ОЭЗ "Технополис Москва" принимают участие в федеральных и региональных проектах по развитию сервисной инфраструктуры. Москва - лидер в мире по развитию сервисной инфраструктуры транспортной системы, где бесконтактные платежные системы пользуются большим спросом у москвичей.

https://ria.ru/20240923/moskva-1974219553.html

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москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов