https://ria.ru/20240924/restoran-1974503561.html

Эксперт предложил включить "противовоспалительные" блюда в меню ресторанов

Эксперт предложил включить "противовоспалительные" блюда в меню ресторанов - РИА Новости, 24.09.2024

Эксперт предложил включить "противовоспалительные" блюда в меню ресторанов

Российским ресторанам можно было бы задуматься о том, чтобы внести в меню блюда, в которых ингредиенты направлены на борьбу с воспалением, они будут полезны для РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T20:48

2024-09-24T20:48

2024-09-24T20:48

общество

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российским ресторанам можно было бы задуматься о том, чтобы внести в меню блюда, в которых ингредиенты направлены на борьбу с воспалением, они будут полезны для тех, у кого есть болезни ЖКТ, заявила РИА Новости эксперт рынка НТИ "Хелснет" (HealthNet) Татьяна Цигальницкая. "Как идея, было бы интересно увидеть в меню ресторанов "противовоспалительные блюда", где все составляющие направлены на борьбу с воспалением. Например, к таким продуктам относятся листовая зелень, овощи, рыба, оливковое масло. Тогда все болезни, которые заканчиваются на "ит", например гастрит, панкреатит, холецистит, будут излечиваться скорее, а человек узнает, что такое питание может быть вкусным, сытным и красивым", - сказала собеседник агентства. Важно также подчеркнуть, что человеку, у которого есть болезни ЖКТ, необходимо четко понимать состояние и потребности своего организма и в соответствии с этим выбирать блюда и заведения, заключила она.

https://ria.ru/20240912/roskachestvo-1972206622.html

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общество, россия