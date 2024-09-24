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Эксперт предложил включить "противовоспалительные" блюда в меню ресторанов - РИА Новости, 24.09.2024
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20:48 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/restoran-1974503561.html
Эксперт предложил включить "противовоспалительные" блюда в меню ресторанов
Эксперт предложил включить "противовоспалительные" блюда в меню ресторанов - РИА Новости, 24.09.2024
Эксперт предложил включить "противовоспалительные" блюда в меню ресторанов
Российским ресторанам можно было бы задуматься о том, чтобы внести в меню блюда, в которых ингредиенты направлены на борьбу с воспалением, они будут полезны для РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T20:48
2024-09-24T20:48
общество
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российским ресторанам можно было бы задуматься о том, чтобы внести в меню блюда, в которых ингредиенты направлены на борьбу с воспалением, они будут полезны для тех, у кого есть болезни ЖКТ, заявила РИА Новости эксперт рынка НТИ "Хелснет" (HealthNet) Татьяна Цигальницкая. "Как идея, было бы интересно увидеть в меню ресторанов "противовоспалительные блюда", где все составляющие направлены на борьбу с воспалением. Например, к таким продуктам относятся листовая зелень, овощи, рыба, оливковое масло. Тогда все болезни, которые заканчиваются на "ит", например гастрит, панкреатит, холецистит, будут излечиваться скорее, а человек узнает, что такое питание может быть вкусным, сытным и красивым", - сказала собеседник агентства. Важно также подчеркнуть, что человеку, у которого есть болезни ЖКТ, необходимо четко понимать состояние и потребности своего организма и в соответствии с этим выбирать блюда и заведения, заключила она.
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общество, россия
Общество, Россия
Эксперт предложил включить "противовоспалительные" блюда в меню ресторанов

Эксперт Цигальницкая предложила включить в меню "противовоспалительные" блюда

© Depositphotos.com / vdeineka.yandex.ruБокал красного вина в грузинском ресторане
Бокал красного вина в грузинском ресторане - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Depositphotos.com / vdeineka.yandex.ru
Бокал красного вина в грузинском ресторане . Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российским ресторанам можно было бы задуматься о том, чтобы внести в меню блюда, в которых ингредиенты направлены на борьбу с воспалением, они будут полезны для тех, у кого есть болезни ЖКТ, заявила РИА Новости эксперт рынка НТИ "Хелснет" (HealthNet) Татьяна Цигальницкая.
"Как идея, было бы интересно увидеть в меню ресторанов "противовоспалительные блюда", где все составляющие направлены на борьбу с воспалением. Например, к таким продуктам относятся листовая зелень, овощи, рыба, оливковое масло. Тогда все болезни, которые заканчиваются на "ит", например гастрит, панкреатит, холецистит, будут излечиваться скорее, а человек узнает, что такое питание может быть вкусным, сытным и красивым", - сказала собеседник агентства.
Важно также подчеркнуть, что человеку, у которого есть болезни ЖКТ, необходимо четко понимать состояние и потребности своего организма и в соответствии с этим выбирать блюда и заведения, заключила она.
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