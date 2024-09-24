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Российские военные проводят разминирование на авдеевском направлении - РИА Новости, 24.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/razminirovanie-1974347751.html
Российские военные проводят разминирование на авдеевском направлении
Российские военные проводят разминирование на авдеевском направлении - РИА Новости, 24.09.2024
Российские военные проводят разминирование на авдеевском направлении
Военнослужащие специального инженерного батальона группировки войск "Центр" проводят разминирование на авдеевском направлении при помощи дронов, сообщили... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T05:07
2024-09-24T05:07
специальная военная операция на украине
технологии
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 24 сен – РИА Новости. Военнослужащие специального инженерного батальона группировки войск "Центр" проводят разминирование на авдеевском направлении при помощи дронов, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие специального инженерного батальона группировки войск "Центр" при помощи FPV-дронов и гексакоптеров осуществляют разминирование участков местности и проделывают ходы в минных заграждениях, а также уничтожают позиции и технику ВСУ беспилотниками-камикадзе", - сообщили в МО РФ. Отмечается, что на вооружении батальона имеются разные инженерные боеприпасы и мины различного типа, некоторые из них военнослужащие модифицируют и дорабатывают в зависимости от поставленных задач. Для доставки боеприпасов до позиций противника или районов разминирования военнослужащие используют FPV-дроны и гексакоптеры, а также беспилотную самодвижущуюся гусеничную платформу, способную перевозить до восьми противотанковых мин ТМ-62 или других боеприпасов. "Боевая работа специалистов начинается с получения задачи и выхода на линию боевого соприкосновения. После чего, военнослужащие развертывают необходимое оборудование и осуществляют запуск дронов, при помощи которых методично проделывают проходы в минных полях для безопасного продвижения штурмовых групп пехоты", - сообщили в МО РФ. В оборонном ведомстве добавили, что военнослужащие также выслеживают технику ВСУ и осуществляют дистанционное минирование дорог и различных участков местности в тылу противника, осуществляя сбросы взрывных устройств на пути движения техники и личного состава. Батальон имеет свою лабораторию, где военнослужащие разрабатывают и совершенствуют дроны, системы сбросов к ним и подготавливают к применению различные типы боеприпасов. Здесь же командным составом батальона был организован класс для подготовки операторов разведывательных и FPV – дронов.
https://ria.ru/20240922/razminirovanie-1974131467.html
https://ria.ru/20240908/sapery-1971345456.html
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технологии, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные проводят разминирование на авдеевском направлении

Минобороны сообщило о разминировании на Авдеевском направлении при помощи дронов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ЛУГАНСК, 24 сен – РИА Новости. Военнослужащие специального инженерного батальона группировки войск "Центр" проводят разминирование на авдеевском направлении при помощи дронов, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие специального инженерного батальона группировки войск "Центр" при помощи FPV-дронов и гексакоптеров осуществляют разминирование участков местности и проделывают ходы в минных заграждениях, а также уничтожают позиции и технику ВСУ беспилотниками-камикадзе", - сообщили в МО РФ.
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Отмечается, что на вооружении батальона имеются разные инженерные боеприпасы и мины различного типа, некоторые из них военнослужащие модифицируют и дорабатывают в зависимости от поставленных задач. Для доставки боеприпасов до позиций противника или районов разминирования военнослужащие используют FPV-дроны и гексакоптеры, а также беспилотную самодвижущуюся гусеничную платформу, способную перевозить до восьми противотанковых мин ТМ-62 или других боеприпасов.
"Боевая работа специалистов начинается с получения задачи и выхода на линию боевого соприкосновения. После чего, военнослужащие развертывают необходимое оборудование и осуществляют запуск дронов, при помощи которых методично проделывают проходы в минных полях для безопасного продвижения штурмовых групп пехоты", - сообщили в МО РФ.
В оборонном ведомстве добавили, что военнослужащие также выслеживают технику ВСУ и осуществляют дистанционное минирование дорог и различных участков местности в тылу противника, осуществляя сбросы взрывных устройств на пути движения техники и личного состава. Батальон имеет свою лабораторию, где военнослужащие разрабатывают и совершенствуют дроны, системы сбросов к ним и подготавливают к применению различные типы боеприпасов. Здесь же командным составом батальона был организован класс для подготовки операторов разведывательных и FPV – дронов.
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