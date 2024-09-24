https://ria.ru/20240924/pvo-1974406395.html

ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду

ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду - РИА Новости, 24.09.2024

ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду

Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T12:37

2024-09-24T12:37

2024-09-24T12:47

белгород

специальная военная операция на украине

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбита воздушная цель на подлёте к городу. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Белгороде вследствие падения осколков повреждена кровля частного дома и легковой автомобиль. Также в городе произошло возгорание сухой травы — пожар оперативно потушен",- написал Гладков.Губернатор добавил, что в Белгородском районе в посёлке Северный повреждено остекление социального объекта, все оперативные службы работают на местах.

https://ria.ru/20240924/belgorod-1974386049.html

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