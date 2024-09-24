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ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду - РИА Новости, 24.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:37 24.09.2024 (обновлено: 12:47 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/pvo-1974406395.html
ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду
ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду - РИА Новости, 24.09.2024
ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду
Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:37
2024-09-24T12:47
белгород
специальная военная операция на украине
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
россия
безопасность
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БЕЛГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбита воздушная цель на подлёте к городу. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Белгороде вследствие падения осколков повреждена кровля частного дома и легковой автомобиль. Также в городе произошло возгорание сухой травы — пожар оперативно потушен",- написал Гладков.Губернатор добавил, что в Белгородском районе в посёлке Северный повреждено остекление социального объекта, все оперативные службы работают на местах.
https://ria.ru/20240924/belgorod-1974386049.html
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белгород, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, россия, безопасность
Белгород, Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Безопасность
ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду

Гладков: а подлете к Белгороду сбили воздушную цель, пострадавших нет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БЕЛГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбита воздушная цель на подлёте к городу. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Белгороде вследствие падения осколков повреждена кровля частного дома и легковой автомобиль. Также в городе произошло возгорание сухой травы — пожар оперативно потушен",- написал Гладков.
Губернатор добавил, что в Белгородском районе в посёлке Северный повреждено остекление социального объекта, все оперативные службы работают на местах.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районБелгородская областьВячеслав ГладковРоссияБезопасность
 
 
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