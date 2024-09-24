https://ria.ru/20240924/putin-1974399988.html

В Кремле рассказали о встрече Путина с главой Сбербанка

В Кремле рассказали о встрече Путина с главой Сбербанка - РИА Новости, 24.09.2024

В Кремле рассказали о встрече Путина с главой Сбербанка

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой Сбербанка Германом Грефом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T12:10

2024-09-24T12:10

2024-09-24T12:10

экономика

россия

герман греф

владимир путин

дмитрий песков

сбербанк россии

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой Сбербанка Германом Грефом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня тоже без крупных международных мероприятий. Из открытого - он сегодня примет Грефа, руководителя Сбербанка. Системообразующее кредитно-финансовое учреждение. Конечно, помимо чисто финансовой деятельности банк курирует еще очень много тем, связанных с высокими технологиями и другие инвестиции, поэтому важнейшая компания. Путин регулярно получает доклады Грефа о том, как идут дела. И сегодня одна из таких встреч", - сказал Песков. Он добавил, что также у президента пройдет целый ряд встреч, которые будут носить непубличный характер.

https://ria.ru/20240906/sber-1970994903.html

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экономика, россия, герман греф, владимир путин, дмитрий песков, сбербанк россии