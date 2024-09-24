https://ria.ru/20240924/proekt-1974473996.html
В Ярославской области стартует проект реставрации храмов
В Ярославской области стартует проект реставрации храмов - РИА Новости, 24.09.2024
В Ярославской области стартует проект реставрации храмов
Проект "Спаси и сохрани" по реставрации храмов стартует в Ярославской области, местные жители могут присылать заявки в фонд "Иннотех XXI", который по итогам... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T17:41
2024-09-24T17:41
2024-09-24T17:41
религия
ярославская область
религия
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Проект "Спаси и сохрани" по реставрации храмов стартует в Ярославской области, местные жители могут присылать заявки в фонд "Иннотех XXI", который по итогам конкурса выберет 5-7 храмов, организует сбор средств и привлечет специалистов для проведения работ, рассказал РИА Новости президент фонда Алексей Агапов. "Сегодня мы объявляем о старте масштабного проекта реставрации храмов, сначала – в Ярославской области, это пилотный регион, потом, надеемся, по всей стране", - сказал Агапов. Он пояснил, что на первом этапе будет проходить информирование людей и сбор заявок. "Мы приглашаем – в первую очередь местных жителей – отправлять заявки о том, какие храмы нуждаются в реставрации. Мы ждем, что жители расскажут историю своего храма, о его состоянии, и подтвердят это документально – это вовсе не обязательно должны делать специалисты, могут просто прихожане храма или неравнодушные люди. Алгоритм действий – как искать архивные документы и сформировать заявку, а также другую важную информацию о проекте – мы разъясним на сайте проекта, который будет запущен в течение месяца. Из присланных заявок по итогам конкурса мы выберем 5-7 объектов, под реставрацию (или у кого какие нужды, может, иконостас поставить или еще что) начнем собирать средства", - рассказал глава фонда. Второй этап – сбор средств. "Мы надеемся показать ролики, сюжеты про эти храмы, в том числе по телевидению, дадим возможность представить эти проекты. Для создания сюжетов думаем пригласить как местных жителей, так и известных людей, артистов – они расскажут историю храма, о его уникальности. После этого мы будем привлекать специалистов и волонтеров к проведению работ в храмах", - добавил Агапов. Он подчеркнул, что детали проекта "Спаси и сохрани" еще могут меняться, ведь Ярославская область – пилотный регион, где будут "отработаны все механизмы".
https://ria.ru/20240924/tekhnologii-1974398796.html
https://ria.ru/20240924/tserkov-1974449532.html
https://ria.ru/20240923/rpts-1974218576.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область, религия
Религия, Ярославская область, Религия
В Ярославской области стартует проект реставрации храмов
В Ярославской области стартует проект реставрации храмов "Спаси и сохрани"
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Проект "Спаси и сохрани" по реставрации храмов стартует в Ярославской области, местные жители могут присылать заявки в фонд "Иннотех XXI", который по итогам конкурса выберет 5-7 храмов, организует сбор средств и привлечет специалистов для проведения работ, рассказал РИА Новости президент фонда Алексей Агапов.
"Сегодня мы объявляем о старте масштабного проекта реставрации храмов, сначала – в Ярославской области, это пилотный регион, потом, надеемся, по всей стране", - сказал Агапов.
Он пояснил, что на первом этапе будет проходить информирование людей и сбор заявок.
"Мы приглашаем – в первую очередь местных жителей – отправлять заявки о том, какие храмы нуждаются в реставрации. Мы ждем, что жители расскажут историю своего храма, о его состоянии, и подтвердят это документально – это вовсе не обязательно должны делать специалисты, могут просто прихожане храма или неравнодушные люди. Алгоритм действий – как искать архивные документы и сформировать заявку, а также другую важную информацию о проекте – мы разъясним на сайте проекта, который будет запущен в течение месяца. Из присланных заявок по итогам конкурса мы выберем 5-7 объектов, под реставрацию (или у кого какие нужды, может, иконостас поставить или еще что) начнем собирать средства", - рассказал глава фонда.
Второй этап – сбор средств. "Мы надеемся показать ролики, сюжеты про эти храмы, в том числе по телевидению, дадим возможность представить эти проекты. Для создания сюжетов думаем пригласить как местных жителей, так и известных людей, артистов – они расскажут историю храма, о его уникальности. После этого мы будем привлекать специалистов и волонтеров к проведению работ в храмах", - добавил Агапов.
Он подчеркнул, что детали проекта "Спаси и сохрани" еще могут меняться, ведь Ярославская область – пилотный регион, где будут "отработаны все механизмы".