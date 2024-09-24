https://ria.ru/20240924/proekt-1974473996.html

В Ярославской области стартует проект реставрации храмов

В Ярославской области стартует проект реставрации храмов - РИА Новости, 24.09.2024

В Ярославской области стартует проект реставрации храмов

Проект "Спаси и сохрани" по реставрации храмов стартует в Ярославской области, местные жители могут присылать заявки в фонд "Иннотех XXI", который по итогам... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T17:41

2024-09-24T17:41

2024-09-24T17:41

религия

ярославская область

религия

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Проект "Спаси и сохрани" по реставрации храмов стартует в Ярославской области, местные жители могут присылать заявки в фонд "Иннотех XXI", который по итогам конкурса выберет 5-7 храмов, организует сбор средств и привлечет специалистов для проведения работ, рассказал РИА Новости президент фонда Алексей Агапов. "Сегодня мы объявляем о старте масштабного проекта реставрации храмов, сначала – в Ярославской области, это пилотный регион, потом, надеемся, по всей стране", - сказал Агапов. Он пояснил, что на первом этапе будет проходить информирование людей и сбор заявок. "Мы приглашаем – в первую очередь местных жителей – отправлять заявки о том, какие храмы нуждаются в реставрации. Мы ждем, что жители расскажут историю своего храма, о его состоянии, и подтвердят это документально – это вовсе не обязательно должны делать специалисты, могут просто прихожане храма или неравнодушные люди. Алгоритм действий – как искать архивные документы и сформировать заявку, а также другую важную информацию о проекте – мы разъясним на сайте проекта, который будет запущен в течение месяца. Из присланных заявок по итогам конкурса мы выберем 5-7 объектов, под реставрацию (или у кого какие нужды, может, иконостас поставить или еще что) начнем собирать средства", - рассказал глава фонда. Второй этап – сбор средств. "Мы надеемся показать ролики, сюжеты про эти храмы, в том числе по телевидению, дадим возможность представить эти проекты. Для создания сюжетов думаем пригласить как местных жителей, так и известных людей, артистов – они расскажут историю храма, о его уникальности. После этого мы будем привлекать специалистов и волонтеров к проведению работ в храмах", - добавил Агапов. Он подчеркнул, что детали проекта "Спаси и сохрани" еще могут меняться, ведь Ярославская область – пилотный регион, где будут "отработаны все механизмы".

https://ria.ru/20240924/tekhnologii-1974398796.html

https://ria.ru/20240924/tserkov-1974449532.html

https://ria.ru/20240923/rpts-1974218576.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

ярославская область, религия