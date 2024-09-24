https://ria.ru/20240924/prizyvniki-1974425534.html
В продаже в интернете появилась база украинских призывников
В продаже в интернете появилась база украинских призывников - РИА Новости, 24.09.2024
В продаже в интернете появилась база украинских призывников
На одном из крупнейших форумов в интернете в продаже появилась база данных украинских призывников, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:19
2024-09-24T14:19
2024-09-24T15:04
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. На одном из крупнейших форумов в интернете в продаже появилась база данных украинских призывников, выяснил корреспондент РИА Новости.Неизвестный утверждает, что у него есть 678 тысяч строк данных будущего призыва молодежи в возрасте от 18 до 25 лет.В списках приведены Ф. И. О., даты рождения, адреса регистрации, телефонные номера, а также указан объединенный городской военкомат, к которому относится призывник.Как выяснил корреспондент РИА Новости, разместивший базу пользователь зарегистрировался на сайте 23 сентября. За данные он просит "три тысячи евро или что-либо интересное".В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что дальше снижать эту планку не планируется.Как заявлял Владимир Путин, американская администрация заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.
https://ria.ru/20240924/povestki-1974410861.html
https://ria.ru/20240924/vertolety-1973894801.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
В продаже в интернете появилась база украинских призывников
В продаже в интернете появилась база украинских призывников 18-25 лет
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. На одном из крупнейших форумов в интернете в продаже появилась база данных украинских призывников, выяснил корреспондент РИА Новости.
Неизвестный утверждает, что у него есть 678 тысяч строк данных будущего призыва молодежи в возрасте от 18 до 25 лет.
В списках приведены Ф. И. О., даты рождения, адреса регистрации, телефонные номера, а также указан объединенный городской военкомат, к которому относится призывник.
Как выяснил корреспондент РИА Новости, разместивший базу пользователь зарегистрировался на сайте 23 сентября. За данные он просит "три тысячи евро или что-либо интересное".
В апреле Владимир Зеленский
подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине
с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде
заверили, что дальше снижать эту планку не планируется.
Как заявлял Владимир Путин
, американская администрация заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.