https://ria.ru/20240924/prizyvniki-1974425534.html

В продаже в интернете появилась база украинских призывников

В продаже в интернете появилась база украинских призывников - РИА Новости, 24.09.2024

В продаже в интернете появилась база украинских призывников

На одном из крупнейших форумов в интернете в продаже появилась база данных украинских призывников, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T14:19

2024-09-24T14:19

2024-09-24T15:04

в мире

украина

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. На одном из крупнейших форумов в интернете в продаже появилась база данных украинских призывников, выяснил корреспондент РИА Новости.Неизвестный утверждает, что у него есть 678 тысяч строк данных будущего призыва молодежи в возрасте от 18 до 25 лет.В списках приведены Ф. И. О., даты рождения, адреса регистрации, телефонные номера, а также указан объединенный городской военкомат, к которому относится призывник.Как выяснил корреспондент РИА Новости, разместивший базу пользователь зарегистрировался на сайте 23 сентября. За данные он просит "три тысячи евро или что-либо интересное".В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что дальше снижать эту планку не планируется.Как заявлял Владимир Путин, американская администрация заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

https://ria.ru/20240924/povestki-1974410861.html

https://ria.ru/20240924/vertolety-1973894801.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина