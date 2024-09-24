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В Совфеде поддержали освобождение от уголовного преследования призывников - РИА Новости, 24.09.2024
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13:04 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/prizyvnik-1974412609.html
В Совфеде поддержали освобождение от уголовного преследования призывников
В Совфеде поддержали освобождение от уголовного преследования призывников - РИА Новости, 24.09.2024
В Совфеде поддержали освобождение от уголовного преследования призывников
Комитет Совфеда по конституционному законодательству предварительно поддержал законопроект об освобождении от уголовного преследования подсудимых, призванных на РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T13:04
2024-09-24T13:04
общество
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству предварительно поддержал законопроект об освобождении от уголовного преследования подсудимых, призванных на военную службу, передает корреспондент РИА Новости. Инициативой предлагается дополнить положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Российской Федерации, в частности, освобождать от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, проходящих военную службу в период мобилизации или заключивших контракт о прохождении военной службы. Предлагается распространить аналогичный правовой механизм на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако не вступил в законную силу, в том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу. Кроме того, законопроектом уточняется порядок взаимодействия командования воинских частей и судов по вопросам прекращения уголовного дела или уголовного преследования подсудимых, освобождения от наказания осужденных в связи с призывом их на военную службу, заключением контракта о прохождении военной службы либо прохождением военной службы в ВС РФ в период мобилизации, военного положения и в военное время. Согласно поправкам, он будет определяться совместными решениями Минобороны и Судебным департаментом при Верховном суде.
https://ria.ru/20240924/svo-1974405452.html
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общество, вооруженные силы рф, россия
Общество, Вооруженные силы РФ, Россия
В Совфеде поддержали освобождение от уголовного преследования призывников

Комитет Совфеда поддержал освобождение от уголовного преследования призывников

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФойе Совета Федерации РФ
Фойе Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству предварительно поддержал законопроект об освобождении от уголовного преследования подсудимых, призванных на военную службу, передает корреспондент РИА Новости.
Инициативой предлагается дополнить положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Российской Федерации, в частности, освобождать от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, проходящих военную службу в период мобилизации или заключивших контракт о прохождении военной службы.
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Предлагается распространить аналогичный правовой механизм на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако не вступил в законную силу, в том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу.
Кроме того, законопроектом уточняется порядок взаимодействия командования воинских частей и судов по вопросам прекращения уголовного дела или уголовного преследования подсудимых, освобождения от наказания осужденных в связи с призывом их на военную службу, заключением контракта о прохождении военной службы либо прохождением военной службы в ВС РФ в период мобилизации, военного положения и в военное время. Согласно поправкам, он будет определяться совместными решениями Минобороны и Судебным департаментом при Верховном суде.
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