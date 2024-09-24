https://ria.ru/20240924/pravitelstvo-1974328730.html

Правительство рассмотрит проект бюджета на 2025-2027 годы

Правительство рассмотрит проект бюджета на 2025-2027 годы - РИА Новости, 24.09.2024

Правительство рассмотрит проект бюджета на 2025-2027 годы

Правительство РФ на заседании во вторник рассмотрит проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, прогноз социально-экономического... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T00:10

2024-09-24T00:10

2024-09-24T00:10

экономика

россия

андрей макаров

антон силуанов

госдума рф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Правительство РФ на заседании во вторник рассмотрит проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, прогноз социально-экономического развития и проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на эти годы, следует из сообщения пресс-службы к заседанию правительства. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... о проекте федерального закона "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"... о прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов... о проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов", - говорится в документе. В понедельник на прошлой неделе председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что внесение проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы в Госдуме ожидают 30 сентября. Предельный срок внесения правительством в Госдуму проекта бюджета на трехлетний период ранее был перенесен с 15 сентября на 1 октября принятыми Госдумой в весеннюю сессию поправками в Бюджетный и Налоговый кодекс. Приоритетами бюджета на 2025-2027 годы, которые ранее называл министр финансов РФ Антон Силуанов, будут технологическое развитие, поддержка регионов, финансирование поручений из послания президента. Министр также ранее сообщал, что изменение налоговой системы предоставит бюджету РФ в 2025 году дополнительно 2,7 триллиона рублей, и эти средства пойдут на выполнение первоочередных задач. В начале сентября Минэкономразвития представило проект прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов. Так, министерство ожидает роста ВВП РФ в 2024 году на 3,9%, в 2025 году на 2,5%, в 2026 году - на 2,6%, а в 2027 – на 2,8%. Инфляция, по прогнозу министерства, в 2024 году составит 7,3%, а в 2025 году - 4,5%. Курс доллара на конец текущего года прогнозируется на уровне 93,8 рубля. На конец 2025 года курс доллара ожидается на уровне 98,7 рубля, на конец 2026 - 101,1 рубля, на конец 2027 - 105 рублей. Среднегодовую экспортную цену российской нефти в 2024 году Минэкономразвития прогнозирует на уровне 70 долларов за баррель в текущем году, в 2025 году - 69,7 доллара за баррель, 66 долларов и 65,5 доллара за баррель в 2026 и 2027 годах соответственно.

https://ria.ru/20240923/chayldfri-1974169600.html

https://ria.ru/20240923/pravitelstvo-1974228435.html

https://ria.ru/20240919/missiya-1973681633.html

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экономика, россия, андрей макаров, антон силуанов, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)