https://ria.ru/20240924/pozhar-1974424624.html

В Таганроге локализовали пожар после падения дрона ВСУ на складе

В Таганроге локализовали пожар после падения дрона ВСУ на складе - РИА Новости, 24.09.2024

В Таганроге локализовали пожар после падения дрона ВСУ на складе

Пожар на складе лесоматериалов в Таганроге Ростовской области, где ранее упал украинский беспилотник, локализован на площади 200 квадратных метров, сообщил... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T14:14

2024-09-24T14:14

2024-09-24T14:14

специальная военная операция на украине

происшествия

таганрог

ростовская область

василий голубев

россия

вооруженные силы украины

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Пожар на складе лесоматериалов в Таганроге Ростовской области, где ранее упал украинский беспилотник, локализован на площади 200 квадратных метров, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. "Возгорание на складе, возникшее после падения БПЛА, локализовано на площади 200 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что огнем повреждены кровля здания и 4 легковых автомобиля, которые были припаркованы рядом. Пострадавших и погибших нет. Ранее губернатор Ростовской области сообщил, что в промзоне города Таганрога из-за падения БПЛА произошло возгорание на складе лесоматериалов.

https://ria.ru/20240314/pamyatka-1932891767.html

таганрог

ростовская область

россия

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происшествия, таганрог, ростовская область, василий голубев, россия, вооруженные силы украины