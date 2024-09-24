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В Таганроге локализовали пожар после падения дрона ВСУ на складе
В Таганроге локализовали пожар после падения дрона ВСУ на складе - РИА Новости, 24.09.2024
В Таганроге локализовали пожар после падения дрона ВСУ на складе
Пожар на складе лесоматериалов в Таганроге Ростовской области, где ранее упал украинский беспилотник, локализован на площади 200 квадратных метров, сообщил... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:14
2024-09-24T14:14
2024-09-24T14:14
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Пожар на складе лесоматериалов в Таганроге Ростовской области, где ранее упал украинский беспилотник, локализован на площади 200 квадратных метров, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. "Возгорание на складе, возникшее после падения БПЛА, локализовано на площади 200 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что огнем повреждены кровля здания и 4 легковых автомобиля, которые были припаркованы рядом. Пострадавших и погибших нет. Ранее губернатор Ростовской области сообщил, что в промзоне города Таганрога из-за падения БПЛА произошло возгорание на складе лесоматериалов.
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происшествия, таганрог, ростовская область, василий голубев, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Таганрог, Ростовская область, Василий Голубев, Россия, Вооруженные силы Украины
В Таганроге локализовали пожар после падения дрона ВСУ на складе
Пожар после падения дрона ВСУ в Таганроге локализовали на 200 "квадратах"