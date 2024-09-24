https://ria.ru/20240924/povestki-1974410861.html

На Украине выделят 1,7 миллиона долларов на печать повесток

На Украине выделят 1,7 миллиона долларов на печать повесток - РИА Новости, 24.09.2024

На Украине выделят 1,7 миллиона долларов на печать повесток

Кабмин Украины распорядился выделить минобороны страны из резервного фонда госбюджета почти 72 миллиона гривен (1,7 миллиона долларов) на печать 900 тысяч... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T12:56

2024-09-24T12:56

2024-09-24T12:56

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в мире

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Кабмин Украины распорядился выделить минобороны страны из резервного фонда госбюджета почти 72 миллиона гривен (1,7 миллиона долларов) на печать 900 тысяч повесток до конца года, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на документ правительства. "За счет средств резервного фонда госбюджета предусмотрено выделение министерству обороны 71,8 миллиона гривен для централизованной печати 900 тысяч повесток до конца 2024 года", - говорится в тексте распоряжения кабмина Украины, который публикует "Украинская правда". Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязал всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240924/vertolety-1973894801.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина