https://ria.ru/20240924/posol-1974480616.html

Киев попытался вмешаться в дела Австрии, заявил посол России в Вене

Киев попытался вмешаться в дела Австрии, заявил посол России в Вене - РИА Новости, 24.09.2024

Киев попытался вмешаться в дела Австрии, заявил посол России в Вене

Комментарий посла Украины в Австрии, согласно которому украинский кризис является одним из главных вопросов австрийской предвыборной кампании, стал попыткой... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T18:12

2024-09-24T18:12

2024-09-24T18:12

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ВЕНА, 24 сен - РИА Новости. Комментарий посла Украины в Австрии, согласно которому украинский кризис является одним из главных вопросов австрийской предвыборной кампании, стал попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии состоятся 29 сентября. В австрийской газете Die Presse 18 сентября был опубликован комментарий украинского посла. "Ввиду очевидной усталости австрийского читателя от едва ли не каждодневно повсеместно повторяющейся украинской пропаганды, хотел бы на этот раз не вступать в полемику. Позволю себе только несколько принципиальных замечаний. Возмутительное заявление киевского посла о том, что украинский кризис является, мол, одной из важнейших тем предвыборной борьбы в Австрии, иначе как наглой попыткой вмешательства во внутренние дела не назовешь", - отметил Любинский в своем комментарии, опубликованном во вторник тем же изданием. По словам дипломата, особенно кощунственно подобный тезис звучит на фоне огромного ущерба, нанесенного австрийцам недавней природной катастрофой. В сентябре Австрия, как и ряд других государств Центральной Европы, подверглась крупномасштабному наводнению. "Что же касается Украины, то для коллективного Запада в последние годы она стала не более чем разменной монетой в масштабном противостоянии с Россией. Так называемая "формула Зеленского" не может иметь никакой роли для устойчивого урегулирования конфликта, который, кстати, начался задолго до 2022 года. Она совершенно оторвана от реальности, и это понимают даже сами ее авторы", - добавил Любинский. Он подчеркнул, что международная повестка сегодня не ограничивается одной Украиной. "Сейчас мировое большинство борется за становление нового, более справедливого и прогрессивного многополярного миропорядка, основанного исключительно на международном праве и свободного от навязываемых США "правил". Это будет один из вопросов для обсуждения и в ходе предстоящего саммита БРИКС в Казани (22-24 октября), который пройдет под председательством России в расширенном формате", - уточнил дипломат.

https://ria.ru/20240509/zelenskiy-1945022215.html

https://ria.ru/20240812/nekhammer--1965572070.html

https://ria.ru/20240918/kiev-1973457302.html

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в мире, австрия, украина, россия, дмитрий любинский, брикс