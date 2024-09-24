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Орловский Народный фронт отправил 50 кубов леса бойцам СВО - РИА Новости, 24.09.2024
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11:58 24.09.2024
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Орловский Народный фронт отправил 50 кубов леса бойцам СВО
Орловский Народный фронт отправил 50 кубов леса бойцам СВО - РИА Новости, 24.09.2024
Орловский Народный фронт отправил 50 кубов леса бойцам СВО
Орловский Народный фронт вместе с предпринимателями региона отправил 50 кубов леса бойцам спецоперации, служащим на волчанском направлении, сообщили в... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T11:58
2024-09-24T11:58
надежные люди
орловская область
волчанск
сво
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Орловский Народный фронт вместе с предпринимателями региона отправил 50 кубов леса бойцам спецоперации, служащим на волчанском направлении, сообщили в пресс-службе регионального Народного фронта. "Реализуем традиционно всей командой Народного фронта мероприятия гуманитарной помощи по поддержке наших бойцов. Для обустройства и укрепления обороны, инженерных сооружений отправляем 50 кубов леса. Эта помощь поможет сохранить жизни наших ребят и в конечном итоге победить", – приводит пресс-служба движения слова уполномоченного по защите прав предпринимателей региона, члена штаба регионального Народного фронта Евгения Лыкина. Как уточняется, в Народный фронт Орловской области поступила просьба от военнослужащих волчанского направления СВО помочь деревом для укрепления позиций и блиндажей, и в течение нескольких часов предприниматели уже начали отгрузку кругляка. В ближайшее время машина доедет до пункта назначения и передаст груз бойцам. "В очередной раз помогаем ребятам кругляком на передовую. Для восстановления, ремонта и благоустройства сооружений под Волчанском. Если будет нужна какая-то помощь – обращайтесь, мы поможем! Победа будет за нами!" – отметил заместитель гендиректора по производству компании "Союздревтара-групп" Виталий Овешников, которого цитирует пресс-служба.
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орловская область, волчанск, сво
Надежные люди, Орловская область, Волчанск, СВО

Орловский Народный фронт отправил 50 кубов леса бойцам СВО

© Фото : предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской областиПогрузка дерева-кругляка от орловских предпринимателей, отправленного Орловским Народным фронтом бойцам спецоперации
Погрузка дерева-кругляка от орловских предпринимателей, отправленного Орловским Народным фронтом бойцам спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской области
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Орловский Народный фронт вместе с предпринимателями региона отправил 50 кубов леса бойцам спецоперации, служащим на волчанском направлении, сообщили в пресс-службе регионального Народного фронта.
"Реализуем традиционно всей командой Народного фронта мероприятия гуманитарной помощи по поддержке наших бойцов. Для обустройства и укрепления обороны, инженерных сооружений отправляем 50 кубов леса. Эта помощь поможет сохранить жизни наших ребят и в конечном итоге победить", – приводит пресс-служба движения слова уполномоченного по защите прав предпринимателей региона, члена штаба регионального Народного фронта Евгения Лыкина.
© Фото : предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской областиПогрузка дерева-кругляка от орловских предпринимателей, отправленного Орловским Народным фронтом бойцам спецоперации
Погрузка дерева-кругляка от орловских предпринимателей, отправленного Орловским Народным фронтом бойцам спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской области
Погрузка дерева-кругляка от орловских предпринимателей, отправленного Орловским Народным фронтом бойцам спецоперации
Как уточняется, в Народный фронт Орловской области поступила просьба от военнослужащих волчанского направления СВО помочь деревом для укрепления позиций и блиндажей, и в течение нескольких часов предприниматели уже начали отгрузку кругляка. В ближайшее время машина доедет до пункта назначения и передаст груз бойцам.
"В очередной раз помогаем ребятам кругляком на передовую. Для восстановления, ремонта и благоустройства сооружений под Волчанском. Если будет нужна какая-то помощь – обращайтесь, мы поможем! Победа будет за нами!" – отметил заместитель гендиректора по производству компании "Союздревтара-групп" Виталий Овешников, которого цитирует пресс-служба.
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Надежные людиОрловская областьВолчанскСВО
 
 
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