Орловский Народный фронт отправил 50 кубов леса бойцам СВО
© Фото : предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской областиПогрузка дерева-кругляка от орловских предпринимателей, отправленного Орловским Народным фронтом бойцам спецоперации
© Фото : предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской области
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Орловский Народный фронт вместе с предпринимателями региона отправил 50 кубов леса бойцам спецоперации, служащим на волчанском направлении, сообщили в пресс-службе регионального Народного фронта.
"Реализуем традиционно всей командой Народного фронта мероприятия гуманитарной помощи по поддержке наших бойцов. Для обустройства и укрепления обороны, инженерных сооружений отправляем 50 кубов леса. Эта помощь поможет сохранить жизни наших ребят и в конечном итоге победить", – приводит пресс-служба движения слова уполномоченного по защите прав предпринимателей региона, члена штаба регионального Народного фронта Евгения Лыкина.
© Фото : предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской областиПогрузка дерева-кругляка от орловских предпринимателей, отправленного Орловским Народным фронтом бойцам спецоперации
© Фото : предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской области
Погрузка дерева-кругляка от орловских предпринимателей, отправленного Орловским Народным фронтом бойцам спецоперации
Как уточняется, в Народный фронт Орловской области поступила просьба от военнослужащих волчанского направления СВО помочь деревом для укрепления позиций и блиндажей, и в течение нескольких часов предприниматели уже начали отгрузку кругляка. В ближайшее время машина доедет до пункта назначения и передаст груз бойцам.
"В очередной раз помогаем ребятам кругляком на передовую. Для восстановления, ремонта и благоустройства сооружений под Волчанском. Если будет нужна какая-то помощь – обращайтесь, мы поможем! Победа будет за нами!" – отметил заместитель гендиректора по производству компании "Союздревтара-групп" Виталий Овешников, которого цитирует пресс-служба.