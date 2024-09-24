https://ria.ru/20240924/pomosch-1974396439.html

Орловский Народный фронт отправил 50 кубов леса бойцам СВО

Орловский Народный фронт отправил 50 кубов леса бойцам СВО - РИА Новости, 24.09.2024

Орловский Народный фронт отправил 50 кубов леса бойцам СВО

Орловский Народный фронт вместе с предпринимателями региона отправил 50 кубов леса бойцам спецоперации, служащим на волчанском направлении, сообщили в... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T11:58

2024-09-24T11:58

2024-09-24T11:58

надежные люди

орловская область

волчанск

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974393820_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_8910d5859283d96b1fb5ab9ab7cca45b.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Орловский Народный фронт вместе с предпринимателями региона отправил 50 кубов леса бойцам спецоперации, служащим на волчанском направлении, сообщили в пресс-службе регионального Народного фронта. "Реализуем традиционно всей командой Народного фронта мероприятия гуманитарной помощи по поддержке наших бойцов. Для обустройства и укрепления обороны, инженерных сооружений отправляем 50 кубов леса. Эта помощь поможет сохранить жизни наших ребят и в конечном итоге победить", – приводит пресс-служба движения слова уполномоченного по защите прав предпринимателей региона, члена штаба регионального Народного фронта Евгения Лыкина. Как уточняется, в Народный фронт Орловской области поступила просьба от военнослужащих волчанского направления СВО помочь деревом для укрепления позиций и блиндажей, и в течение нескольких часов предприниматели уже начали отгрузку кругляка. В ближайшее время машина доедет до пункта назначения и передаст груз бойцам. "В очередной раз помогаем ребятам кругляком на передовую. Для восстановления, ремонта и благоустройства сооружений под Волчанском. Если будет нужна какая-то помощь – обращайтесь, мы поможем! Победа будет за нами!" – отметил заместитель гендиректора по производству компании "Союздревтара-групп" Виталий Овешников, которого цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20240923/orenburzhe-1974249402.html

орловская область

волчанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

орловская область, волчанск, сво