https://ria.ru/20240924/polsha-1974331409.html

Польша хочет получить помощь из сельскохозяйственного резерва ЕС

Польша хочет получить помощь из сельскохозяйственного резерва ЕС - РИА Новости, 24.09.2024

Польша хочет получить помощь из сельскохозяйственного резерва ЕС

Польша хочет получить помощь из сельскохозяйственного резерва ЕС в связи с наводнением, заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T00:40

2024-09-24T00:40

2024-09-24T00:40

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ВАРШАВА, 24 сен - РИА Новости. Польша хочет получить помощь из сельскохозяйственного резерва ЕС в связи с наводнением, заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия республики Чеслав Секерский. "Мы хотим быстро получить поддержку от кризисного резерва ЕС для фермеров, пострадавших от наводнения. Запрос по этому вопросу уже отправлен", - сказал Секерский. Он добавил, что в течение нескольких недель запрос будет дополнен подробной информацией об ущербе от наводнения. "На данный момент у нас есть очевидные потери. Потому что на данный момент мы знаем, какие районы пострадали от наводнения, но мы не знаем точно, какие были понесенные убытки", - сказал министр. Он пояснил, что это проблема не ограничивается затоплением сельскохозяйственных угодий. "Это также проблема потерь, связанных с утилизацией кормов, зерна, потому что все продукты, которые были затронуты паводковой водой, испорчены", - пояснил Секерский. В текущем году Польша уже использовала кризисный резерв ЕС в связи с весенними заморозками и градом. 37 миллионов евро было выделено на поддержку фермеров, садоводов и владельцев виноградников. Сегодня Европейская комиссия объявила, что хочет пожертвовать 120 миллионов евро фермерам из Болгарии, Эстонии, Германии, Румынии и Италии, которые понесли убытки из-за плохих погодных условий весной и в начале лета. Из-за аномально сильных дождей на юге Польши произошло наводнение – реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей, уже известно о нескольких погибших. Кабмин Польши на территориях, подверженных наводнению, ввел режим стихийного бедствия.

https://ria.ru/20240922/poland-1974143742.html

https://ria.ru/20240920/polsha-1973932916.html

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