Рейтинг@Mail.ru
Польша хочет получить помощь из сельскохозяйственного резерва ЕС - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:40 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/polsha-1974331409.html
Польша хочет получить помощь из сельскохозяйственного резерва ЕС
Польша хочет получить помощь из сельскохозяйственного резерва ЕС - РИА Новости, 24.09.2024
Польша хочет получить помощь из сельскохозяйственного резерва ЕС
Польша хочет получить помощь из сельскохозяйственного резерва ЕС в связи с наводнением, заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T00:40
2024-09-24T00:40
в мире
польша
болгария
эстония
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898289515_0:0:3286:1848_1920x0_80_0_0_10e642d7d7e654f0d7b5a833f3300e5b.jpg
ВАРШАВА, 24 сен - РИА Новости. Польша хочет получить помощь из сельскохозяйственного резерва ЕС в связи с наводнением, заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия республики Чеслав Секерский. "Мы хотим быстро получить поддержку от кризисного резерва ЕС для фермеров, пострадавших от наводнения. Запрос по этому вопросу уже отправлен", - сказал Секерский. Он добавил, что в течение нескольких недель запрос будет дополнен подробной информацией об ущербе от наводнения. "На данный момент у нас есть очевидные потери. Потому что на данный момент мы знаем, какие районы пострадали от наводнения, но мы не знаем точно, какие были понесенные убытки", - сказал министр. Он пояснил, что это проблема не ограничивается затоплением сельскохозяйственных угодий. "Это также проблема потерь, связанных с утилизацией кормов, зерна, потому что все продукты, которые были затронуты паводковой водой, испорчены", - пояснил Секерский. В текущем году Польша уже использовала кризисный резерв ЕС в связи с весенними заморозками и градом. 37 миллионов евро было выделено на поддержку фермеров, садоводов и владельцев виноградников. Сегодня Европейская комиссия объявила, что хочет пожертвовать 120 миллионов евро фермерам из Болгарии, Эстонии, Германии, Румынии и Италии, которые понесли убытки из-за плохих погодных условий весной и в начале лета. Из-за аномально сильных дождей на юге Польши произошло наводнение – реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей, уже известно о нескольких погибших. Кабмин Польши на территориях, подверженных наводнению, ввел режим стихийного бедствия.
https://ria.ru/20240922/poland-1974143742.html
https://ria.ru/20240920/polsha-1973932916.html
польша
болгария
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898289515_433:0:3164:2048_1920x0_80_0_0_d8b7de5f97058964a43fc4a03be5de93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, болгария, эстония, евросоюз
В мире, Польша, Болгария, Эстония, Евросоюз
Польша хочет получить помощь из сельскохозяйственного резерва ЕС

Министр Секерский: Польша хочет получить помощь из резерва ЕС из-за наводнения

© AP Photo / Alik KepliczВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 24 сен - РИА Новости. Польша хочет получить помощь из сельскохозяйственного резерва ЕС в связи с наводнением, заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия республики Чеслав Секерский.
"Мы хотим быстро получить поддержку от кризисного резерва ЕС для фермеров, пострадавших от наводнения. Запрос по этому вопросу уже отправлен", - сказал Секерский. Он добавил, что в течение нескольких недель запрос будет дополнен подробной информацией об ущербе от наводнения.
Спасатели откачивают воду с городских улиц в городе Глогов, пострадавшем от сильного наводнения на юго-западе Польши - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
В Польше обвинили Россию в психологической операции в связи с наводнением
22 сентября, 23:43
"На данный момент у нас есть очевидные потери. Потому что на данный момент мы знаем, какие районы пострадали от наводнения, но мы не знаем точно, какие были понесенные убытки", - сказал министр.
Он пояснил, что это проблема не ограничивается затоплением сельскохозяйственных угодий. "Это также проблема потерь, связанных с утилизацией кормов, зерна, потому что все продукты, которые были затронуты паводковой водой, испорчены", - пояснил Секерский.
В текущем году Польша уже использовала кризисный резерв ЕС в связи с весенними заморозками и градом. 37 миллионов евро было выделено на поддержку фермеров, садоводов и владельцев виноградников.
Сегодня Европейская комиссия объявила, что хочет пожертвовать 120 миллионов евро фермерам из Болгарии, Эстонии, Германии, Румынии и Италии, которые понесли убытки из-за плохих погодных условий весной и в начале лета.
Из-за аномально сильных дождей на юге Польши произошло наводнение – реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей, уже известно о нескольких погибших. Кабмин Польши на территориях, подверженных наводнению, ввел режим стихийного бедствия.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Глава МИД Польши отказался от своих слов про Крым
20 сентября, 22:30
 
В миреПольшаБолгарияЭстонияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала