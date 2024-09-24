https://ria.ru/20240924/polsha-1974331409.html
Польша хочет получить помощь из сельскохозяйственного резерва ЕС
Польша хочет получить помощь из сельскохозяйственного резерва ЕС - РИА Новости, 24.09.2024
Польша хочет получить помощь из сельскохозяйственного резерва ЕС
Польша хочет получить помощь из сельскохозяйственного резерва ЕС в связи с наводнением, заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T00:40
2024-09-24T00:40
2024-09-24T00:40
в мире
польша
болгария
эстония
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898289515_0:0:3286:1848_1920x0_80_0_0_10e642d7d7e654f0d7b5a833f3300e5b.jpg
ВАРШАВА, 24 сен - РИА Новости. Польша хочет получить помощь из сельскохозяйственного резерва ЕС в связи с наводнением, заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия республики Чеслав Секерский. "Мы хотим быстро получить поддержку от кризисного резерва ЕС для фермеров, пострадавших от наводнения. Запрос по этому вопросу уже отправлен", - сказал Секерский. Он добавил, что в течение нескольких недель запрос будет дополнен подробной информацией об ущербе от наводнения. "На данный момент у нас есть очевидные потери. Потому что на данный момент мы знаем, какие районы пострадали от наводнения, но мы не знаем точно, какие были понесенные убытки", - сказал министр. Он пояснил, что это проблема не ограничивается затоплением сельскохозяйственных угодий. "Это также проблема потерь, связанных с утилизацией кормов, зерна, потому что все продукты, которые были затронуты паводковой водой, испорчены", - пояснил Секерский. В текущем году Польша уже использовала кризисный резерв ЕС в связи с весенними заморозками и градом. 37 миллионов евро было выделено на поддержку фермеров, садоводов и владельцев виноградников. Сегодня Европейская комиссия объявила, что хочет пожертвовать 120 миллионов евро фермерам из Болгарии, Эстонии, Германии, Румынии и Италии, которые понесли убытки из-за плохих погодных условий весной и в начале лета. Из-за аномально сильных дождей на юге Польши произошло наводнение – реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей, уже известно о нескольких погибших. Кабмин Польши на территориях, подверженных наводнению, ввел режим стихийного бедствия.
https://ria.ru/20240922/poland-1974143742.html
https://ria.ru/20240920/polsha-1973932916.html
польша
болгария
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898289515_433:0:3164:2048_1920x0_80_0_0_d8b7de5f97058964a43fc4a03be5de93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, болгария, эстония, евросоюз
В мире, Польша, Болгария, Эстония, Евросоюз
Польша хочет получить помощь из сельскохозяйственного резерва ЕС
Министр Секерский: Польша хочет получить помощь из резерва ЕС из-за наводнения
ВАРШАВА, 24 сен - РИА Новости. Польша хочет получить помощь из сельскохозяйственного резерва ЕС в связи с наводнением, заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия республики Чеслав Секерский.
"Мы хотим быстро получить поддержку от кризисного резерва ЕС для фермеров, пострадавших от наводнения. Запрос по этому вопросу уже отправлен", - сказал Секерский. Он добавил, что в течение нескольких недель запрос будет дополнен подробной информацией об ущербе от наводнения.
"На данный момент у нас есть очевидные потери. Потому что на данный момент мы знаем, какие районы пострадали от наводнения, но мы не знаем точно, какие были понесенные убытки", - сказал министр.
Он пояснил, что это проблема не ограничивается затоплением сельскохозяйственных угодий. "Это также проблема потерь, связанных с утилизацией кормов, зерна, потому что все продукты, которые были затронуты паводковой водой, испорчены", - пояснил Секерский.
В текущем году Польша уже использовала кризисный резерв ЕС в связи с весенними заморозками и градом. 37 миллионов евро было выделено на поддержку фермеров, садоводов и владельцев виноградников.
Сегодня Европейская комиссия объявила, что хочет пожертвовать 120 миллионов евро фермерам из Болгарии
, Эстонии
, Германии
, Румынии
и Италии
, которые понесли убытки из-за плохих погодных условий весной и в начале лета.
Из-за аномально сильных дождей на юге Польши произошло наводнение – реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей, уже известно о нескольких погибших. Кабмин Польши на территориях, подверженных наводнению, ввел режим стихийного бедствия.