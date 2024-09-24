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В Саратовской области женщину похитили на ее же машине
В Саратовской области женщину похитили на ее же машине - РИА Новости, 24.09.2024
В Саратовской области женщину похитили на ее же машине
Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения жительницы города Балаково Саратовской области, которую двое неизвестных насильно усадили в ее же... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T10:29
2024-09-24T10:29
2024-09-24T10:29
происшествия
балаково
россия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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САРАТОВ, 24 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения жительницы города Балаково Саратовской области, которую двое неизвестных насильно усадили в ее же автомобиль и скрылись, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ. "Предварительно установлено, что в ночь на 23 сентября текущего года у одного из домов на улице Бульвар Роз города Балаково двое неустановленных мужчин, применяя насилие, совершили похищение местной 47-летней жительницы, насильно усадив ее в принадлежащий ей автомобиль, после чего на нем скрылись. В настоящее проводятся следственные действия, направленные на установление местонахождения потерпевшей... Следователи СК просят откликнуться всех очевидцев, кто с 22.00 (21.00 мск) 22 сентября по 1.00 (0.00 мск) 23 сентября находился вблизи домов № 11 и № 13 по улице Бульвар Роз города Балаково, а также водителей, чей видеорегистратор зафиксировал момент происшествия", - говорится в сообщении Telegram-канала управления. Следователи возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 ст. 126 УК РФ "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Санкции этой статьи предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы.
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происшествия, балаково, россия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Балаково, Россия, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Саратовской области женщину похитили на ее же машине
В Саратовской области двое неизвестных похитили женщину на ее же машине