https://ria.ru/20240924/pogoda-1974357077.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 24.09.2024

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Переменная облачность и без осадков ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T07:59

2024-09-24T07:59

2024-09-24T07:59

общество

москва

михаил леус

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Переменная облачность и без осадков ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать северо-западная периферия уходящего антициклона. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, вновь без осадков. Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 19 - плюс 21 градус, по области ожидается от плюс 17 до плюс 22 градусов тепла", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно останется выше нормы, барометры покажут 752 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20240924/pogoda-1974342890.html

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общество, москва, михаил леус