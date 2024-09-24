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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 24.09.2024
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07:59 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/pogoda-1974357077.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 24.09.2024
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Переменная облачность и без осадков ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T07:59
2024-09-24T07:59
общество
москва
михаил леус
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Переменная облачность и без осадков ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать северо-западная периферия уходящего антициклона. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, вновь без осадков. Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 19 - плюс 21 градус, по области ожидается от плюс 17 до плюс 22 градусов тепла", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно останется выше нормы, барометры покажут 752 миллиметра ртутного столба.
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общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде во вторник

В Москве во вторник ожидается переменная облачность и без осадков

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Переменная облачность и без осадков ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать северо-западная периферия уходящего антициклона. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, вновь без осадков. Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 19 - плюс 21 градус, по области ожидается от плюс 17 до плюс 22 градусов тепла", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно останется выше нормы, барометры покажут 752 миллиметра ртутного столба.
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