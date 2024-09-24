https://ria.ru/20240924/pogoda-1974342890.html

Вильфанд рассказал о погоде в Москве на ближайшую неделю

Вильфанд рассказал о погоде в Москве на ближайшую неделю - РИА Новости, 24.09.2024

Вильфанд рассказал о погоде в Москве на ближайшую неделю

Воздух в Москве в среду, четверг и субботу прогреется до 24 градусов, в конце недели ожидается небольшой дождь, в воскресенье температура понизится сразу на 7-8 РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T03:48

2024-09-24T03:48

2024-09-24T03:48

общество

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

экология в россии

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Воздух в Москве в среду, четверг и субботу прогреется до 24 градусов, в конце недели ожидается небольшой дождь, в воскресенье температура понизится сразу на 7-8 градусов, и в дальнейшем возвращение такой теплой погоды не прогнозируется, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, в среду и четверг в Москве прогнозируется 21-24 градуса, это на 5-6 градусов выше климатической нормы. "Постепенное изменение циркуляции с пятницы – температура все равно будет высокая, но антициклон уходит далеко на восток и ему на смену к Москве приближается циклоническое образование. В пятницу температура ночная плюс 10-15, дневная - плюс 18-23, но погода уже будет облачная… в субботу аналогичная ситуация – температура ночью - плюс 11-16, днем - плюс 20-24 и небольшой дождик. На этом удовольствие заканчивается, потому что в воскресенье уже будет заметное понижение температуры", - сказал Вильфанд. По его словам, в воскресенье днем температура понизится сразу на 7-8 градусов – до 15. В дальнейшем возвращения к теплой погоде выше 20 градусов не прогнозируется, отметил метеоролог.

https://ria.ru/20240922/pogoda-1974120302.html

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