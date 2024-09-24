https://ria.ru/20240924/podrostki-1974362370.html

Подростков, устроивших поджог вертолета в Омске, арестовали

Подростков, устроивших поджог вертолета в Омске, арестовали - РИА Новости, 24.09.2024

Подростков, устроивших поджог вертолета в Омске, арестовали

Двое 16-летних подростков, которые подожгли вертолет в Омске, арестованы на два месяца, рассказали в пресс-службе центрального районного суда Омска. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T09:17

2024-09-24T09:17

2024-09-24T09:17

происшествия

ми-8 амтш

омск

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ОМСК, 24 сен - РИА Новости. Двое 16-летних подростков, которые подожгли вертолет в Омске, арестованы на два месяца, рассказали в пресс-службе центрального районного суда Омска. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, два подростка из Омска устроили поджег вертолета Ми-8 на военном аэродроме. Позже их задержали сотрудники УФСБ. "Центральным районным судом Омска рассмотрены и удовлетворены ходатайства органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двум 16-летним жителям Омска, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного по статье "террористический акт". Каждому обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - рассказали в пресс-службе. Молодые люди будут находиться в следственном изоляторе до 21 ноября. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20240919/podzhog-1973627375.html

https://ria.ru/20240916/pozhary-1973079087.html

омск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ми-8 амтш, омск