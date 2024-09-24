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Подростков, устроивших поджог вертолета в Омске, арестовали - РИА Новости, 24.09.2024
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09:17 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/podrostki-1974362370.html
Подростков, устроивших поджог вертолета в Омске, арестовали
Подростков, устроивших поджог вертолета в Омске, арестовали - РИА Новости, 24.09.2024
Подростков, устроивших поджог вертолета в Омске, арестовали
Двое 16-летних подростков, которые подожгли вертолет в Омске, арестованы на два месяца, рассказали в пресс-службе центрального районного суда Омска. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T09:17
2024-09-24T09:17
происшествия
ми-8 амтш
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ОМСК, 24 сен - РИА Новости. Двое 16-летних подростков, которые подожгли вертолет в Омске, арестованы на два месяца, рассказали в пресс-службе центрального районного суда Омска. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, два подростка из Омска устроили поджег вертолета Ми-8 на военном аэродроме. Позже их задержали сотрудники УФСБ. "Центральным районным судом Омска рассмотрены и удовлетворены ходатайства органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двум 16-летним жителям Омска, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного по статье "террористический акт". Каждому обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - рассказали в пресс-службе. Молодые люди будут находиться в следственном изоляторе до 21 ноября. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20240919/podzhog-1973627375.html
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происшествия, ми-8 амтш, омск
Происшествия, Ми-8 АМТШ, Омск
Подростков, устроивших поджог вертолета в Омске, арестовали

Подростков, устроивших поджог вертолета в Омске, арестовали на два месяца

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ОМСК, 24 сен - РИА Новости. Двое 16-летних подростков, которые подожгли вертолет в Омске, арестованы на два месяца, рассказали в пресс-службе центрального районного суда Омска.
Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, два подростка из Омска устроили поджег вертолета Ми-8 на военном аэродроме. Позже их задержали сотрудники УФСБ.
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"Центральным районным судом Омска рассмотрены и удовлетворены ходатайства органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двум 16-летним жителям Омска, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного по статье "террористический акт". Каждому обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - рассказали в пресс-службе.
Молодые люди будут находиться в следственном изоляторе до 21 ноября. Расследование продолжается.
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