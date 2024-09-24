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Меры поддержки для участников СВО расширили на Ямале
Меры поддержки для участников СВО расширили на Ямале - РИА Новости, 24.09.2024
Меры поддержки для участников СВО расширили на Ямале
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа расширили действие социальной выплаты для участников СВО и их семей на приобретение жилья в городах на вторичном... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T09:11
2024-09-24T09:11
2024-09-24T09:19
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
ноябрьск
жилье
дмитрий артюхов
сво
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа расширили действие социальной выплаты для участников СВО и их семей на приобретение жилья в городах на вторичном рынке, а также в качестве доплаты за жилье, предоставленное взамен аварийного, сообщает правительство региона. "Ранее приобрести жилье на вторичном рынке могли только жители поселков и сел региона. Теперь возможность выбора между первичным и вторичным рынком жилья доступна и жителям городов. Также выплату можно направить на доплату за жилье, предоставленное взамен аварийного", - говорится в сообщении. Решение об изменении условий жилищной программы губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял во время "Честного маршрута" этого года по просьбам семей военнослужащих из Ноябрьска. Размер выплаты составляет 500 тысяч рублей, использовать ее можно как на оплату первоначального взноса при получении ипотеки, так и на погашение уже действующего ипотечного кредита. Воспользоваться мерой поддержки могут все участники спецоперации: мобилизованные, контрактники, добровольцы, сотрудники силовых ведомств. Право на социальную выплату имеют также члены семьи погибшего участника СВО. Распространится мера поддержки и на всех ветеранов боевых действий. По данным властей, с начала года 68 участников программы воспользовались региональной выплатой. В общей сложности, на Ямале действует около 60 мер поддержки бойцов СВО и их близких.
https://ria.ru/20240910/kompensatsiya-1971853738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, ноябрьск, жилье, дмитрий артюхов, сво
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Ноябрьск, Жилье, Дмитрий Артюхов, СВО
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа расширили действие социальной выплаты для участников СВО и их семей на приобретение жилья в городах на вторичном рынке, а также в качестве доплаты за жилье, предоставленное взамен аварийного, сообщает правительство региона.
"Ранее приобрести жилье на вторичном рынке могли только жители поселков и сел региона. Теперь возможность выбора между первичным и вторичным рынком жилья доступна и жителям городов. Также выплату можно направить на доплату за жилье, предоставленное взамен аварийного", - говорится в сообщении.
Решение об изменении условий жилищной программы губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
принял во время "Честного маршрута" этого года по просьбам семей военнослужащих из Ноябрьска
.
Размер выплаты составляет 500 тысяч рублей, использовать ее можно как на оплату первоначального взноса при получении ипотеки, так и на погашение уже действующего ипотечного кредита. Воспользоваться мерой поддержки могут все участники спецоперации: мобилизованные, контрактники, добровольцы, сотрудники силовых ведомств. Право на социальную выплату имеют также члены семьи погибшего участника СВО. Распространится мера поддержки и на всех ветеранов боевых действий.
По данным властей, с начала года 68 участников программы воспользовались региональной выплатой. В общей сложности, на Ямале действует около 60 мер поддержки бойцов СВО и их близких.