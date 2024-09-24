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Меры поддержки для участников СВО расширили на Ямале - РИА Новости, 24.09.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
09:11 24.09.2024 (обновлено: 09:19 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/podderzhka-1974361784.html
Меры поддержки для участников СВО расширили на Ямале
Меры поддержки для участников СВО расширили на Ямале - РИА Новости, 24.09.2024
Меры поддержки для участников СВО расширили на Ямале
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа расширили действие социальной выплаты для участников СВО и их семей на приобретение жилья в городах на вторичном... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T09:11
2024-09-24T09:19
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
ноябрьск
жилье
дмитрий артюхов
сво
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа расширили действие социальной выплаты для участников СВО и их семей на приобретение жилья в городах на вторичном рынке, а также в качестве доплаты за жилье, предоставленное взамен аварийного, сообщает правительство региона. "Ранее приобрести жилье на вторичном рынке могли только жители поселков и сел региона. Теперь возможность выбора между первичным и вторичным рынком жилья доступна и жителям городов. Также выплату можно направить на доплату за жилье, предоставленное взамен аварийного", - говорится в сообщении. Решение об изменении условий жилищной программы губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял во время "Честного маршрута" этого года по просьбам семей военнослужащих из Ноябрьска. Размер выплаты составляет 500 тысяч рублей, использовать ее можно как на оплату первоначального взноса при получении ипотеки, так и на погашение уже действующего ипотечного кредита. Воспользоваться мерой поддержки могут все участники спецоперации: мобилизованные, контрактники, добровольцы, сотрудники силовых ведомств. Право на социальную выплату имеют также члены семьи погибшего участника СВО. Распространится мера поддержки и на всех ветеранов боевых действий. По данным властей, с начала года 68 участников программы воспользовались региональной выплатой. В общей сложности, на Ямале действует около 60 мер поддержки бойцов СВО и их близких.
https://ria.ru/20240910/kompensatsiya-1971853738.html
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ямал, ноябрьск, жилье, дмитрий артюхов, сво
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Ноябрьск, Жилье, Дмитрий Артюхов, СВО

Меры поддержки для участников СВО расширили на Ямале

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" во время выхода на военное задание в Курской области
Военнослужащие снайперской группы Аида спецназа Ахмат во время выхода на военное задание в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа расширили действие социальной выплаты для участников СВО и их семей на приобретение жилья в городах на вторичном рынке, а также в качестве доплаты за жилье, предоставленное взамен аварийного, сообщает правительство региона.
"Ранее приобрести жилье на вторичном рынке могли только жители поселков и сел региона. Теперь возможность выбора между первичным и вторичным рынком жилья доступна и жителям городов. Также выплату можно направить на доплату за жилье, предоставленное взамен аварийного", - говорится в сообщении.
Решение об изменении условий жилищной программы губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял во время "Честного маршрута" этого года по просьбам семей военнослужащих из Ноябрьска.
Размер выплаты составляет 500 тысяч рублей, использовать ее можно как на оплату первоначального взноса при получении ипотеки, так и на погашение уже действующего ипотечного кредита. Воспользоваться мерой поддержки могут все участники спецоперации: мобилизованные, контрактники, добровольцы, сотрудники силовых ведомств. Право на социальную выплату имеют также члены семьи погибшего участника СВО. Распространится мера поддержки и на всех ветеранов боевых действий.
По данным властей, с начала года 68 участников программы воспользовались региональной выплатой. В общей сложности, на Ямале действует около 60 мер поддержки бойцов СВО и их близких.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалНоябрьскЖильеДмитрий АртюховСВО
 
 
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