https://ria.ru/20240924/podderzhka-1974361784.html

Меры поддержки для участников СВО расширили на Ямале

Меры поддержки для участников СВО расширили на Ямале - РИА Новости, 24.09.2024

Меры поддержки для участников СВО расширили на Ямале

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа расширили действие социальной выплаты для участников СВО и их семей на приобретение жилья в городах на вторичном... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T09:11

2024-09-24T09:11

2024-09-24T09:19

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

ноябрьск

жилье

дмитрий артюхов

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971436048_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48765a89667bb17c9d66c2936899f928.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа расширили действие социальной выплаты для участников СВО и их семей на приобретение жилья в городах на вторичном рынке, а также в качестве доплаты за жилье, предоставленное взамен аварийного, сообщает правительство региона. "Ранее приобрести жилье на вторичном рынке могли только жители поселков и сел региона. Теперь возможность выбора между первичным и вторичным рынком жилья доступна и жителям городов. Также выплату можно направить на доплату за жилье, предоставленное взамен аварийного", - говорится в сообщении. Решение об изменении условий жилищной программы губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял во время "Честного маршрута" этого года по просьбам семей военнослужащих из Ноябрьска. Размер выплаты составляет 500 тысяч рублей, использовать ее можно как на оплату первоначального взноса при получении ипотеки, так и на погашение уже действующего ипотечного кредита. Воспользоваться мерой поддержки могут все участники спецоперации: мобилизованные, контрактники, добровольцы, сотрудники силовых ведомств. Право на социальную выплату имеют также члены семьи погибшего участника СВО. Распространится мера поддержки и на всех ветеранов боевых действий. По данным властей, с начала года 68 участников программы воспользовались региональной выплатой. В общей сложности, на Ямале действует около 60 мер поддержки бойцов СВО и их близких.

https://ria.ru/20240910/kompensatsiya-1971853738.html

ямал

ноябрьск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, ноябрьск, жилье, дмитрий артюхов, сво