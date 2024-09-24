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Врачи в Приморье спасли мужчину, отпилившего себе руку - РИА Новости, 24.09.2024
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04:09 24.09.2024 (обновлено: 05:25 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/pila-1974344436.html
Врачи в Приморье спасли мужчину, отпилившего себе руку
Врачи в Приморье спасли мужчину, отпилившего себе руку - РИА Новости, 24.09.2024
Врачи в Приморье спасли мужчину, отпилившего себе руку
Врачи в Приморье спасли мужчину, который отпилил себе руку при выполнении бытовых работ, сохраняются шансы на восстановление работоспособности конечности,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T04:09
2024-09-24T05:25
общество
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен — РИА Новости. Врачи в Приморье спасли мужчину, который отпилил себе руку при выполнении бытовых работ, сохраняются шансы на восстановление работоспособности конечности, сообщила Владивостокская клиническая больница №2.По данным учреждения, пациент получил серьезную бытовую травму при работе с пилой — отпилил себе руку, в результате чего предплечье держалось на мягких тканях. "Подобные травмы требуют немедленного вмешательства специалистов, поскольку время играет критически важную роль в спасении конечности. Сложная операция по спасению руки была проведена командой сосудистых хирургов и травматологов. Первоначально была выполнена репозиция костей, а затем восстановление поврежденных артерий. После восстановления артерий было проведено ушивание мышц и кожи для закрытия раны. Восстановленный кровоток позволил сохранить руку", — говорится в сообщении. Отмечается, что благодаря высокому профессионализму врачей и современным методам лечения у мужчины есть все шансы на успешное восстановление функциональности кисти.
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общество, происшествия
Общество, Происшествия
Врачи в Приморье спасли мужчину, отпилившего себе руку

Врачи спасли мужчину, отпилившего себе руку при выполнении бытовых работ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен — РИА Новости. Врачи в Приморье спасли мужчину, который отпилил себе руку при выполнении бытовых работ, сохраняются шансы на восстановление работоспособности конечности, сообщила Владивостокская клиническая больница №2.
По данным учреждения, пациент получил серьезную бытовую травму при работе с пилой — отпилил себе руку, в результате чего предплечье держалось на мягких тканях.
"Подобные травмы требуют немедленного вмешательства специалистов, поскольку время играет критически важную роль в спасении конечности. Сложная операция по спасению руки была проведена командой сосудистых хирургов и травматологов. Первоначально была выполнена репозиция костей, а затем восстановление поврежденных артерий. После восстановления артерий было проведено ушивание мышц и кожи для закрытия раны. Восстановленный кровоток позволил сохранить руку", — говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря высокому профессионализму врачей и современным методам лечения у мужчины есть все шансы на успешное восстановление функциональности кисти.
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