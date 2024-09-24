https://ria.ru/20240924/pila-1974344436.html

Врачи в Приморье спасли мужчину, отпилившего себе руку

Врачи в Приморье спасли мужчину, отпилившего себе руку - РИА Новости, 24.09.2024

Врачи в Приморье спасли мужчину, отпилившего себе руку

Врачи в Приморье спасли мужчину, который отпилил себе руку при выполнении бытовых работ, сохраняются шансы на восстановление работоспособности конечности,... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T04:09

2024-09-24T04:09

2024-09-24T05:25

общество

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен — РИА Новости. Врачи в Приморье спасли мужчину, который отпилил себе руку при выполнении бытовых работ, сохраняются шансы на восстановление работоспособности конечности, сообщила Владивостокская клиническая больница №2.По данным учреждения, пациент получил серьезную бытовую травму при работе с пилой — отпилил себе руку, в результате чего предплечье держалось на мягких тканях. "Подобные травмы требуют немедленного вмешательства специалистов, поскольку время играет критически важную роль в спасении конечности. Сложная операция по спасению руки была проведена командой сосудистых хирургов и травматологов. Первоначально была выполнена репозиция костей, а затем восстановление поврежденных артерий. После восстановления артерий было проведено ушивание мышц и кожи для закрытия раны. Восстановленный кровоток позволил сохранить руку", — говорится в сообщении. Отмечается, что благодаря высокому профессионализму врачей и современным методам лечения у мужчины есть все шансы на успешное восстановление функциональности кисти.

https://ria.ru/20240903/kirov-1970306393.html

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общество, происшествия