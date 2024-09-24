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Эксперт рассказала, кому повысят пенсию в 2025 году - РИА Новости, 24.09.2024
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02:20 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/pensiya-1974337528.html
Эксперт рассказала, кому повысят пенсию в 2025 году
Эксперт рассказала, кому повысят пенсию в 2025 году - РИА Новости, 24.09.2024
Эксперт рассказала, кому повысят пенсию в 2025 году
Повышение пенсии в следующем году ждет работающих и неработающих пенсионеров — в целом на 6,7 процента за весь год, а также граждан, получающих социальную... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T02:20
2024-09-24T02:20
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Повышение пенсии в следующем году ждет работающих и неработающих пенсионеров — в целом на 6,7 процента за весь год, а также граждан, получающих социальную пенсию — на 9,5 процента, рассказала РИА Новости эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих. Согласно поручению президента России Владимира Путина, с первого января 2025 года возобновится ежегодная индексация пенсий работающим пенсионерам. Она будет производиться дважды в год: с первого февраля на размер инфляции за прошедший год, а с первого апреля — по росту доходов бюджета Социального фонда России. "В 2025 году индексация пенсий будет проводиться два раза: с первого февраля на 4,5 процента, а с первого апреля еще на 2,2. В 2026 году также планируется двойная индексация — с первого февраля на четыре процента и с первого апреля на 2,8. В целом за год пенсии повысят на 6,8 процента", — сказала Рыжих. Она отметила, что до 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но минимум на тысячу рублей в год. По завершении этого периода размер пенсий будет увеличиваться в соответствии с фактическим уровнем инфляции за предыдущий год. "Социальные пенсии (их получают люди, у которых нет достаточного стажа для назначения страховой пенсии) ежегодно повышают с первого апреля. В 2025 году повышение составит 9,5 процента, в 2026 году — 10,3", — добавила эксперт. По ее данным, стоимость одного пенсионного балла вырастет до 139,04 рублей с первого февраля следующего года, а с апреля — до 142,1 рублей. В 2026 году она увеличится до 147,78 рублей и до 151,18 рублей соответственно.
https://ria.ru/20240916/volochkova-1973068436.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Эксперт рассказала, кому повысят пенсию в 2025 году

Эксперт рассказала, кому в России повысят пенсию в 2025 году

© Depositphotos.com / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Повышение пенсии в следующем году ждет работающих и неработающих пенсионеров — в целом на 6,7 процента за весь год, а также граждан, получающих социальную пенсию — на 9,5 процента, рассказала РИА Новости эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих.
Согласно поручению президента России Владимира Путина, с первого января 2025 года возобновится ежегодная индексация пенсий работающим пенсионерам. Она будет производиться дважды в год: с первого февраля на размер инфляции за прошедший год, а с первого апреля — по росту доходов бюджета Социального фонда России.
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"В 2025 году индексация пенсий будет проводиться два раза: с первого февраля на 4,5 процента, а с первого апреля еще на 2,2. В 2026 году также планируется двойная индексация — с первого февраля на четыре процента и с первого апреля на 2,8. В целом за год пенсии повысят на 6,8 процента", — сказала Рыжих.
Она отметила, что до 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но минимум на тысячу рублей в год. По завершении этого периода размер пенсий будет увеличиваться в соответствии с фактическим уровнем инфляции за предыдущий год.
«
"Социальные пенсии (их получают люди, у которых нет достаточного стажа для назначения страховой пенсии) ежегодно повышают с первого апреля. В 2025 году повышение составит 9,5 процента, в 2026 году — 10,3", — добавила эксперт.
По ее данным, стоимость одного пенсионного балла вырастет до 139,04 рублей с первого февраля следующего года, а с апреля — до 142,1 рублей. В 2026 году она увеличится до 147,78 рублей и до 151,18 рублей соответственно.
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