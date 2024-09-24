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Патрушев назвал возрождение флота залогом лидерства России - РИА Новости, 24.09.2024
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10:13 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/patrushev-1974367499.html
Патрушев назвал возрождение флота залогом лидерства России
Патрушев назвал возрождение флота залогом лидерства России - РИА Новости, 24.09.2024
Патрушев назвал возрождение флота залогом лидерства России
Возрождение мощного отечественного транспортного, промыслового и научного флота - это залог лидирующих позиций России в мировой экономике, заявил помощник... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T10:13
2024-09-24T10:13
технологии
россия
москва
николай патрушев
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Возрождение мощного отечественного транспортного, промыслового и научного флота - это залог лидирующих позиций России в мировой экономике, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Рациональное использование ресурсов Мирового океана, развитие Северного морского пути, других отечественных морских и речных коммуникаций, возрождение мощного транспортного, промыслового и исследовательского флота являются важной составляющей экономической независимости России, залогом ее лидирующих позиций в мировой экономике", - говорится в приветствии Патрушева участникам Всероссийского Морского конгресса, который начнет работу в Москве во вторник. По словам Патрушева, укреплению морского потенциала России будет способствовать обеспечение технологического суверенитета, совершенствование производственной кооперации в судостроении, разработка и внедрение цифровых решений в морской индустрии. "Важнейшим направлением становится подготовка квалифицированных кадров для морской отрасли. Особое значение имеют вопросы эффективного взаимодействия между регионами России, углубление сотрудничества с дружественными государствами", - добавил помощник главы государства.
https://ria.ru/20240923/patrushev-1974234160.html
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технологии, россия, москва, николай патрушев
Технологии, Россия, Москва, Николай Патрушев
Патрушев назвал возрождение флота залогом лидерства России

Патрушев назвал возрождение флота залогом лидерства России в мировой экономике

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Возрождение мощного отечественного транспортного, промыслового и научного флота - это залог лидирующих позиций России в мировой экономике, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Рациональное использование ресурсов Мирового океана, развитие Северного морского пути, других отечественных морских и речных коммуникаций, возрождение мощного транспортного, промыслового и исследовательского флота являются важной составляющей экономической независимости России, залогом ее лидирующих позиций в мировой экономике", - говорится в приветствии Патрушева участникам Всероссийского Морского конгресса, который начнет работу в Москве во вторник.
По словам Патрушева, укреплению морского потенциала России будет способствовать обеспечение технологического суверенитета, совершенствование производственной кооперации в судостроении, разработка и внедрение цифровых решений в морской индустрии.
"Важнейшим направлением становится подготовка квалифицированных кадров для морской отрасли. Особое значение имеют вопросы эффективного взаимодействия между регионами России, углубление сотрудничества с дружественными государствами", - добавил помощник главы государства.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
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