https://ria.ru/20240924/patrushev-1974367499.html

Патрушев назвал возрождение флота залогом лидерства России

Патрушев назвал возрождение флота залогом лидерства России - РИА Новости, 24.09.2024

Патрушев назвал возрождение флота залогом лидерства России

Возрождение мощного отечественного транспортного, промыслового и научного флота - это залог лидирующих позиций России в мировой экономике, заявил помощник... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T10:13

2024-09-24T10:13

2024-09-24T10:13

технологии

россия

москва

николай патрушев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799244_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_2488407ace68e597a56f2f8ebf546dd2.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Возрождение мощного отечественного транспортного, промыслового и научного флота - это залог лидирующих позиций России в мировой экономике, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Рациональное использование ресурсов Мирового океана, развитие Северного морского пути, других отечественных морских и речных коммуникаций, возрождение мощного транспортного, промыслового и исследовательского флота являются важной составляющей экономической независимости России, залогом ее лидирующих позиций в мировой экономике", - говорится в приветствии Патрушева участникам Всероссийского Морского конгресса, который начнет работу в Москве во вторник. По словам Патрушева, укреплению морского потенциала России будет способствовать обеспечение технологического суверенитета, совершенствование производственной кооперации в судостроении, разработка и внедрение цифровых решений в морской индустрии. "Важнейшим направлением становится подготовка квалифицированных кадров для морской отрасли. Особое значение имеют вопросы эффективного взаимодействия между регионами России, углубление сотрудничества с дружественными государствами", - добавил помощник главы государства.

https://ria.ru/20240923/patrushev-1974234160.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, москва, николай патрушев