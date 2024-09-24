Рейтинг@Mail.ru
Очевидец рассказал подробности атаки на кортеж с дипломатами в Пакистане - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:52 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/pakistan-1974346919.html
Очевидец рассказал подробности атаки на кортеж с дипломатами в Пакистане
Очевидец рассказал подробности атаки на кортеж с дипломатами в Пакистане - РИА Новости, 24.09.2024
Очевидец рассказал подробности атаки на кортеж с дипломатами в Пакистане
Очевидец взрыва, прогремевшего в воскресенье на пути следования кортежа с дипломатами в Пакистане, рассказал РИА Новости, что автоколонна без задержек покинула... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T04:52
2024-09-24T04:52
пакистан
происшествия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15016/77/150167728_0:0:501:281_1920x0_80_0_0_1178132fbcf4252dc871b78f99bde639.jpg
МИНГОРА (Пакистан), 24 сен – РИА Новости. Очевидец взрыва, прогремевшего в воскресенье на пути следования кортежа с дипломатами в Пакистане, рассказал РИА Новости, что автоколонна без задержек покинула место происшествия, оставив местным жителям эвакуировать в больницу раненых полицейских. В составе конвоя находился посол РФ Альберт Хорев, который не пострадал, как и его коллеги, принимавшие участие в туристическом форуме. "Повсюду был дым, и пахло порохом. Когда мы подбежали, полицейские лежали на земле, а конвой умчался. С помощью местных жителей мы переправили полицейских в ближайшую больницу", - сказал собеседник агентства по имени Аббас. На самодельном взрывном устройстве, которое было установлено на обочине дороги, подорвался автомобиль сопровождения. По официальным данным, один полицейский погиб, трое получили ранения. Как убедился корреспондент РИА Новости, машину уже эвакуировали, но у дороги видна неглубокая воронка от взрыва. Для нападения злоумышленники выбрали участок двухполосной трассы у подножья горы. По ней как ни в чем не бывало снуют автомобили и мотоциклы, изредка останавливаясь, чтобы дать возможность водителям и пассажирам сфотографировать место резонансного теракта. Представитель российского посольства ранее сообщил РИА Новости, что в качестве основной следствие отрабатывает версию о том, что нападение было направлено против сотрудников полиции, а не дипкорпуса. Высокопоставленные иностранцы принимали участие в Форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва и ехали из города Мингора в отель. Местный журналист Ифтикхар Ахмад рассказал РИА Новости, что "террористические инциденты" - далеко не редкость в живописных горах Малам-Джабба, где пакистанские власти пытаются развивать туризм. "На протяжении многих месяцев этот район остается горячей точкой. В прошлом теракты не раз случались даже на этой дороге", - сказал он, предположив, что силовым структурам следовало уделить больше внимания охране дипломатов.
https://ria.ru/20240922/podryv-1974116480.html
https://ria.ru/20240918/pakistan-1973469323.html
https://ria.ru/20240919/zardari-1973661865.html
пакистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15016/77/150167728_0:0:425:319_1920x0_80_0_0_650273840bb2ce0b9032a78c1fe63a86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пакистан, происшествия, в мире
Пакистан, Происшествия, В мире
Очевидец рассказал подробности атаки на кортеж с дипломатами в Пакистане

Очевидец: кортеж с дипломатами в Пакистане без задержек покинул место взрыва

© www.pakistan.mid.ruПакистан
Пакистан - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© www.pakistan.mid.ru
Читать ria.ru в
Дзен
МИНГОРА (Пакистан), 24 сен – РИА Новости. Очевидец взрыва, прогремевшего в воскресенье на пути следования кортежа с дипломатами в Пакистане, рассказал РИА Новости, что автоколонна без задержек покинула место происшествия, оставив местным жителям эвакуировать в больницу раненых полицейских.
В составе конвоя находился посол РФ Альберт Хорев, который не пострадал, как и его коллеги, принимавшие участие в туристическом форуме.
Автомобиль скорой помощи в Пакистане - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
В Пакистане подорвалась машина, сопровождавшая делегацию с послом России
22 сентября, 17:11
"Повсюду был дым, и пахло порохом. Когда мы подбежали, полицейские лежали на земле, а конвой умчался. С помощью местных жителей мы переправили полицейских в ближайшую больницу", - сказал собеседник агентства по имени Аббас.
На самодельном взрывном устройстве, которое было установлено на обочине дороги, подорвался автомобиль сопровождения. По официальным данным, один полицейский погиб, трое получили ранения.
Как убедился корреспондент РИА Новости, машину уже эвакуировали, но у дороги видна неглубокая воронка от взрыва. Для нападения злоумышленники выбрали участок двухполосной трассы у подножья горы. По ней как ни в чем не бывало снуют автомобили и мотоциклы, изредка останавливаясь, чтобы дать возможность водителям и пассажирам сфотографировать место резонансного теракта.
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Россия приветствует заявку Пакистана в БРИКС, заявил Оверчук
18 сентября, 17:17
Представитель российского посольства ранее сообщил РИА Новости, что в качестве основной следствие отрабатывает версию о том, что нападение было направлено против сотрудников полиции, а не дипкорпуса. Высокопоставленные иностранцы принимали участие в Форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва и ехали из города Мингора в отель.
Местный журналист Ифтикхар Ахмад рассказал РИА Новости, что "террористические инциденты" - далеко не редкость в живописных горах Малам-Джабба, где пакистанские власти пытаются развивать туризм. "На протяжении многих месяцев этот район остается горячей точкой. В прошлом теракты не раз случались даже на этой дороге", - сказал он, предположив, что силовым структурам следовало уделить больше внимания охране дипломатов.
Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Пакистан заинтересован в развитии соседских связей с Россией
19 сентября, 15:24
 
ПакистанПроисшествияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала