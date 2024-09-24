https://ria.ru/20240924/pakistan-1974346919.html

Очевидец рассказал подробности атаки на кортеж с дипломатами в Пакистане

Очевидец рассказал подробности атаки на кортеж с дипломатами в Пакистане - РИА Новости, 24.09.2024

Очевидец рассказал подробности атаки на кортеж с дипломатами в Пакистане

Очевидец взрыва, прогремевшего в воскресенье на пути следования кортежа с дипломатами в Пакистане, рассказал РИА Новости, что автоколонна без задержек покинула... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T04:52

2024-09-24T04:52

2024-09-24T04:52

пакистан

происшествия

в мире

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МИНГОРА (Пакистан), 24 сен – РИА Новости. Очевидец взрыва, прогремевшего в воскресенье на пути следования кортежа с дипломатами в Пакистане, рассказал РИА Новости, что автоколонна без задержек покинула место происшествия, оставив местным жителям эвакуировать в больницу раненых полицейских. В составе конвоя находился посол РФ Альберт Хорев, который не пострадал, как и его коллеги, принимавшие участие в туристическом форуме. "Повсюду был дым, и пахло порохом. Когда мы подбежали, полицейские лежали на земле, а конвой умчался. С помощью местных жителей мы переправили полицейских в ближайшую больницу", - сказал собеседник агентства по имени Аббас. На самодельном взрывном устройстве, которое было установлено на обочине дороги, подорвался автомобиль сопровождения. По официальным данным, один полицейский погиб, трое получили ранения. Как убедился корреспондент РИА Новости, машину уже эвакуировали, но у дороги видна неглубокая воронка от взрыва. Для нападения злоумышленники выбрали участок двухполосной трассы у подножья горы. По ней как ни в чем не бывало снуют автомобили и мотоциклы, изредка останавливаясь, чтобы дать возможность водителям и пассажирам сфотографировать место резонансного теракта. Представитель российского посольства ранее сообщил РИА Новости, что в качестве основной следствие отрабатывает версию о том, что нападение было направлено против сотрудников полиции, а не дипкорпуса. Высокопоставленные иностранцы принимали участие в Форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва и ехали из города Мингора в отель. Местный журналист Ифтикхар Ахмад рассказал РИА Новости, что "террористические инциденты" - далеко не редкость в живописных горах Малам-Джабба, где пакистанские власти пытаются развивать туризм. "На протяжении многих месяцев этот район остается горячей точкой. В прошлом теракты не раз случались даже на этой дороге", - сказал он, предположив, что силовым структурам следовало уделить больше внимания охране дипломатов.

https://ria.ru/20240922/podryv-1974116480.html

https://ria.ru/20240918/pakistan-1973469323.html

https://ria.ru/20240919/zardari-1973661865.html

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пакистан, происшествия, в мире