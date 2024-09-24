https://ria.ru/20240924/otravlenie-1974396272.html

Стало известно, где отравившимся в Красноярском крае оказали первую помощь

Стало известно, где отравившимся в Красноярском крае оказали первую помощь - РИА Новости, 24.09.2024

Стало известно, где отравившимся в Красноярском крае оказали первую помощь

Первую медицинскую помощь отравившейся семье оказали в больнице села Красной Сопки в Красноярском крае, туда их привезли сестра и друг главы семейства, сообщили РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T11:58

2024-09-24T11:58

2024-09-24T11:58

происшествия

здоровье - общество

красноярский край

россия

республика хакасия

следственный комитет россии (ск рф)

отравление семьи в красноярском крае

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КРАСНОЯРСК, 24 сен – РИА Новости. Первую медицинскую помощь отравившейся семье оказали в больнице села Красной Сопки в Красноярском крае, туда их привезли сестра и друг главы семейства, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11.00 они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник умер и четвертый ребенок – 12-летняя девочка. Отравившиеся дети, предварительно, умерли от токсического действия неустановленного вещества. Прокуратора региона во вторник назвала основную версию отравления семьи в Красноярском крае – использование дихлофоса. Его применяли 20 сентября. "Отец семейства позвонил своей сестре и сказал, что членам семьи очень плохо. Сестра на автомобиле приехала в дом к семье. В доме находился отец семейства и трое детей… все в критичном состоянии. Младшую девочку вместе с матерью увез друг отца, к которому также обратился отец. Потом она позвонила другу отца и попросила, чтобы он забрал главу семьи. Друг привез и его в больницу. Первую помощь им оказывали в медицинском учреждении, а не на дому", - сказали в региональном СК. Кроме того, отмечается, что младшая дочка потеряла сознание уже дома.

https://ria.ru/20240924/otravlenie-1974357678.html

https://ria.ru/20240924/otravlenie-1974366271.html

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происшествия, здоровье - общество, красноярский край, россия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае