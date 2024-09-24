https://ria.ru/20240924/otravlenie-1974362013.html
В организмах еще двоих детей в красноярской семье не нашли дихлофоса
В организмах еще двоих детей в красноярской семье не нашли дихлофоса - РИА Новости, 24.09.2024
В организмах еще двоих детей в красноярской семье не нашли дихлофоса
Следов сыпучего средства от мух в организмах еще двоих отравившихся и погибших детей – 13-летнего мальчика и 11-летней девочки – эксперты Красноярского бюро... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T09:14
2024-09-24T09:14
2024-09-24T09:21
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отравление семьи в красноярском крае
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КРАСНОЯРСК, 24 сен – РИА Новости. Следов сыпучего средства от мух в организмах еще двоих отравившихся и погибших детей – 13-летнего мальчика и 11-летней девочки – эксперты Красноярского бюро судебно-медицинской экспертизы не нашли, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ. Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в магазине в красноярском селе Красная Сопка. Утром 21 сентября они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник умерла 12-летняя девочка. Предварительно, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества. Взрослые пришли в сознание в понедельник. В понедельник экспертиза не обнаружила следы средства от мух в организмах отца и одной из умерших девочек. Речь идет о сыпучем веществе, найденном на кухне в полимерном пакетике. "По предварительным данным экспертов КГБУЗ "Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы", в организме ещё двоих детей – 13-летнего мальчика и 11-летней девочки - следов сыпучего инсектицидного средства от мух не обнаружено", - сообщили в региональном СК. По данным прокуратуры, основной версией отравления рассматривается обработка дома в день трагедии дихлофосом. СК сообщал со ссылкой на слова родителей, что в это время дети находились на улице, а потом зашли домой.
https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974179353.html
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происшествия, здоровье - общество, россия, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Отравление семьи в Красноярском крае
В организмах еще двоих детей в красноярской семье не нашли дихлофоса
СК: в организмах еще двух детей в красноярской семье не нашли дихлофоса
КРАСНОЯРСК, 24 сен – РИА Новости. Следов сыпучего средства от мух в организмах еще двоих отравившихся и погибших детей – 13-летнего мальчика и 11-летней девочки – эксперты Красноярского бюро судебно-медицинской экспертизы не нашли, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в магазине в красноярском селе Красная Сопка. Утром 21 сентября они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник умерла 12-летняя девочка. Предварительно, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества. Взрослые пришли в сознание в понедельник.
В понедельник экспертиза не обнаружила следы средства от мух в организмах отца и одной из умерших девочек. Речь идет о сыпучем веществе, найденном на кухне в полимерном пакетике.
"По предварительным данным экспертов КГБУЗ "Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы", в организме ещё двоих детей – 13-летнего мальчика и 11-летней девочки - следов сыпучего инсектицидного средства от мух не обнаружено", - сообщили в региональном СК.
По данным прокуратуры, основной версией отравления рассматривается обработка дома в день трагедии дихлофосом. СК сообщал со ссылкой на слова родителей, что в это время дети находились на улице, а потом зашли домой.