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Прокуратура назвала основную версию отравления семьи в Красноярском крае - РИА Новости, 24.09.2024
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08:11 24.09.2024 (обновлено: 10:59 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/otravlenie-1974357678.html
Прокуратура назвала основную версию отравления семьи в Красноярском крае
Прокуратура назвала основную версию отравления семьи в Красноярском крае - РИА Новости, 24.09.2024
Прокуратура назвала основную версию отравления семьи в Красноярском крае
Основной версией отравления семьи в Красноярском крае, при котором погибли четверо детей и пострадали двое взрослых, стало отравление дихлофосом, сообщили РИА... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T08:11
2024-09-24T10:59
происшествия
красноярский край
отравление семьи в красноярском крае
москва
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КРАСНОЯРСК, 24 сен — РИА Новости. Основной версией отравления семьи в Красноярском крае, при котором погибли четверо детей и пострадали двое взрослых, стало отравление дихлофосом, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.&quot;В рамках проводимых экспертиз возникло прямое подозрение на отравление семьи аэрозольным препаратом от насекомых, которым обрабатывалось помещение дома накануне. Это сейчас основная версия&quot;, — рассказали в ведомстве.В прокуратуре отметили, что для установления точной причины отравления подключили экспертов федерального экспертного учреждения Москвы.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, название дихлофоса — "Варан".Кроме того, в региональном главке СК рассказали РИА Новости, что в организмах еще двоих отравившихся и погибших детей — 13-летнего мальчика и 11-летней девочки — не обнаружили следов сыпучего средства от мух. В понедельник экспертиза не обнаружила следов этого средства в организмах отца и одной из умерших девочек. Речь идет о сыпучем веществе, найденном на кухне в полимерном пакетике.В региональном СУ СК накануне сообщали РИА Новости, что дом, в котором проживала отравившаяся семья, в день трагедии обрабатывали дихлофосом, дети в это время гуляли на улице.Отравление семьи под КрасноярскомРодители и четверо детей (шести, 11, 12 и 13 лет) обратились к врачам с жалобами на тошноту и рвоту утром 21 сентября. Выяснилось, что накануне они ужинали пельменями, купленными в магазине села Красная Сопка, и курицей. Всю семью госпитализировали. Вскоре у шестилетней девочки и тринадцатилетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице.Остальных доставили санавиацией в клинику в Красноярск. Несмотря на усилия врачей, умерли два других ребенка — девочки 11 и 12 лет.Предварительно, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества.Состояние родителей оценивается как стабильное, они пришли в сознание. Мать семейства беременна пятым ребенком.Женщина на первом допросе рассказала, что во время приготовления не добавляла посторонних веществ. Прокуратура сообщила, что проверит версию об отравлении семьи, в которой от отравления умерли четверо детей, употребленными в пищу продуктами собственного хозяйства. Правоохранители проверят взаимоотношения в семье, психическое состояние взрослых и детей перед трагедией, а также имелись ли у семьи кредитные обязательства и их размеры.
https://ria.ru/20240922/otravlenie-1974061430.html
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происшествия, красноярский край, отравление семьи в красноярском крае, москва
Происшествия, Красноярский край, Отравление семьи в Красноярском крае, Москва
Прокуратура назвала основную версию отравления семьи в Красноярском крае

Прокуратура: семья в Красноярском крае могла отравиться дихлофосом

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramИзъятые в доме в Назаровском районе Красноярского края флаконы инсектицидных аэрозольных средств
Изъятые в доме в Назаровском районе Красноярского края флаконы инсектицидных аэрозольных средств - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Изъятые в доме в Назаровском районе Красноярского края флаконы инсектицидных аэрозольных средств
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КРАСНОЯРСК, 24 сен — РИА Новости. Основной версией отравления семьи в Красноярском крае, при котором погибли четверо детей и пострадали двое взрослых, стало отравление дихлофосом, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
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"В рамках проводимых экспертиз возникло прямое подозрение на отравление семьи аэрозольным препаратом от насекомых, которым обрабатывалось помещение дома накануне. Это сейчас основная версия", — рассказали в ведомстве.

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В прокуратуре отметили, что для установления точной причины отравления подключили экспертов федерального экспертного учреждения Москвы.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, название дихлофоса — "Варан".
Кроме того, в региональном главке СК рассказали РИА Новости, что в организмах еще двоих отравившихся и погибших детей — 13-летнего мальчика и 11-летней девочки — не обнаружили следов сыпучего средства от мух. В понедельник экспертиза не обнаружила следов этого средства в организмах отца и одной из умерших девочек. Речь идет о сыпучем веществе, найденном на кухне в полимерном пакетике.
В региональном СУ СК накануне сообщали РИА Новости, что дом, в котором проживала отравившаяся семья, в день трагедии обрабатывали дихлофосом, дети в это время гуляли на улице.
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Вчера, 12:19

Отравление семьи под Красноярском

Родители и четверо детей (шести, 11, 12 и 13 лет) обратились к врачам с жалобами на тошноту и рвоту утром 21 сентября. Выяснилось, что накануне они ужинали пельменями, купленными в магазине села Красная Сопка, и курицей. Всю семью госпитализировали. Вскоре у шестилетней девочки и тринадцатилетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице.
Остальных доставили санавиацией в клинику в Красноярск. Несмотря на усилия врачей, умерли два других ребенка — девочки 11 и 12 лет.
Предварительно, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества.
Состояние родителей оценивается как стабильное, они пришли в сознание. Мать семейства беременна пятым ребенком.
Женщина на первом допросе рассказала, что во время приготовления не добавляла посторонних веществ.
Прокуратура сообщила, что проверит версию об отравлении семьи, в которой от отравления умерли четверо детей, употребленными в пищу продуктами собственного хозяйства. Правоохранители проверят взаимоотношения в семье, психическое состояние взрослых и детей перед трагедией, а также имелись ли у семьи кредитные обязательства и их размеры.
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