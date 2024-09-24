https://ria.ru/20240924/otravlenie-1974357678.html

Прокуратура назвала основную версию отравления семьи в Красноярском крае

Прокуратура назвала основную версию отравления семьи в Красноярском крае - РИА Новости, 24.09.2024

Прокуратура назвала основную версию отравления семьи в Красноярском крае

Основной версией отравления семьи в Красноярском крае, при котором погибли четверо детей и пострадали двое взрослых, стало отравление дихлофосом, сообщили РИА... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T08:11

2024-09-24T08:11

2024-09-24T10:59

происшествия

красноярский край

отравление семьи в красноярском крае

москва

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КРАСНОЯРСК, 24 сен — РИА Новости. Основной версией отравления семьи в Красноярском крае, при котором погибли четверо детей и пострадали двое взрослых, стало отравление дихлофосом, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона."В рамках проводимых экспертиз возникло прямое подозрение на отравление семьи аэрозольным препаратом от насекомых, которым обрабатывалось помещение дома накануне. Это сейчас основная версия", — рассказали в ведомстве.В прокуратуре отметили, что для установления точной причины отравления подключили экспертов федерального экспертного учреждения Москвы.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, название дихлофоса — "Варан".Кроме того, в региональном главке СК рассказали РИА Новости, что в организмах еще двоих отравившихся и погибших детей — 13-летнего мальчика и 11-летней девочки — не обнаружили следов сыпучего средства от мух. В понедельник экспертиза не обнаружила следов этого средства в организмах отца и одной из умерших девочек. Речь идет о сыпучем веществе, найденном на кухне в полимерном пакетике.В региональном СУ СК накануне сообщали РИА Новости, что дом, в котором проживала отравившаяся семья, в день трагедии обрабатывали дихлофосом, дети в это время гуляли на улице.Отравление семьи под КрасноярскомРодители и четверо детей (шести, 11, 12 и 13 лет) обратились к врачам с жалобами на тошноту и рвоту утром 21 сентября. Выяснилось, что накануне они ужинали пельменями, купленными в магазине села Красная Сопка, и курицей. Всю семью госпитализировали. Вскоре у шестилетней девочки и тринадцатилетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице.Остальных доставили санавиацией в клинику в Красноярск. Несмотря на усилия врачей, умерли два других ребенка — девочки 11 и 12 лет.Предварительно, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества.Состояние родителей оценивается как стабильное, они пришли в сознание. Мать семейства беременна пятым ребенком.Женщина на первом допросе рассказала, что во время приготовления не добавляла посторонних веществ. Прокуратура сообщила, что проверит версию об отравлении семьи, в которой от отравления умерли четверо детей, употребленными в пищу продуктами собственного хозяйства. Правоохранители проверят взаимоотношения в семье, психическое состояние взрослых и детей перед трагедией, а также имелись ли у семьи кредитные обязательства и их размеры.

https://ria.ru/20240922/otravlenie-1974061430.html

https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974218912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярский край, отравление семьи в красноярском крае, москва