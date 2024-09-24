https://ria.ru/20240924/otboy-1974353772.html

В трех регионах объявили отбой опасности атаки беспилотников

В трех регионах объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 24.09.2024

В трех регионах объявили отбой опасности атаки беспилотников

Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Курской, Белгородской и Воронежской областях, об этом сообщают власти регионов. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T06:56

2024-09-24T06:56

2024-09-24T06:56

специальная военная операция на украине

воронежская область

курская область

белгородская область

алексей смирнов (политик)

александр гусев (губернатор)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Курской, Белгородской и Воронежской областях, об этом сообщают власти регионов. Опасность атаки беспилотников в Курской области была объявлена во вторник в 3.46 мск и действовала почти три часа. При этом в регионе отменена и ракетная опасность, которую второй раз во вторник объявляли в 6.33 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности и опасности БПЛА", - написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Алексей Смирнов. Опасность атаки БПЛА в Белгородской области была объявлена во вторник в 3.47 мск. Ее отменили в 6.39 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении мэрии Белгорода в Telegram-канале. Следом, в 6.43 мск, отменили опасность атаки БПЛА и в Воронежской области. Сигнал опасности действовал в регионе почти три часа. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240924/kharkov-1974343742.html

https://ria.ru/20240924/alaudinov-1974331765.html

воронежская область

курская область

белгородская область

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воронежская область, курская область, белгородская область, алексей смирнов (политик) , александр гусев (губернатор), вооруженные силы рф