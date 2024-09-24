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В трех регионах объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 24.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:56 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/otboy-1974353772.html
В трех регионах объявили отбой опасности атаки беспилотников
В трех регионах объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 24.09.2024
В трех регионах объявили отбой опасности атаки беспилотников
Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Курской, Белгородской и Воронежской областях, об этом сообщают власти регионов. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T06:56
2024-09-24T06:56
специальная военная операция на украине
воронежская область
курская область
белгородская область
алексей смирнов (политик)
александр гусев (губернатор)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Курской, Белгородской и Воронежской областях, об этом сообщают власти регионов. Опасность атаки беспилотников в Курской области была объявлена во вторник в 3.46 мск и действовала почти три часа. При этом в регионе отменена и ракетная опасность, которую второй раз во вторник объявляли в 6.33 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности и опасности БПЛА", - написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Алексей Смирнов. Опасность атаки БПЛА в Белгородской области была объявлена во вторник в 3.47 мск. Ее отменили в 6.39 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении мэрии Белгорода в Telegram-канале. Следом, в 6.43 мск, отменили опасность атаки БПЛА и в Воронежской области. Сигнал опасности действовал в регионе почти три часа. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240924/kharkov-1974343742.html
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воронежская область, курская область, белгородская область, алексей смирнов (политик) , александр гусев (губернатор), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Курская область, Белгородская область, Алексей Смирнов (политик) , Александр Гусев (губернатор), Вооруженные силы РФ
В трех регионах объявили отбой опасности атаки беспилотников

Курская, Белгородская и Воронежская области объявили отбой опасности атаки БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-2М"
ЗРК Тор-2М - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Курской, Белгородской и Воронежской областях, об этом сообщают власти регионов.
Опасность атаки беспилотников в Курской области была объявлена во вторник в 3.46 мск и действовала почти три часа. При этом в регионе отменена и ракетная опасность, которую второй раз во вторник объявляли в 6.33 мск.
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"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности и опасности БПЛА", - написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Алексей Смирнов.
Опасность атаки БПЛА в Белгородской области была объявлена во вторник в 3.47 мск. Ее отменили в 6.39 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении мэрии Белгорода в Telegram-канале.
Следом, в 6.43 мск, отменили опасность атаки БПЛА и в Воронежской области. Сигнал опасности действовал в регионе почти три часа.
"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьКурская областьБелгородская областьАлексей Смирнов (политик)Александр Гусев (губернатор)Вооруженные силы РФ
 
 
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