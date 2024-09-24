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Большинство американцев недовольны обстановкой в США, показал опрос
Большинство американцев недовольны обстановкой в США, показал опрос - РИА Новости, 24.09.2024
Большинство американцев недовольны обстановкой в США, показал опрос
Подавляющее большинство американцев считают обстановку в стране плохой, убеждены, что демократия под угрозой, негативно оценивают происходящее в экономике,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:43
2024-09-24T16:43
2024-09-24T16:43
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Подавляющее большинство американцев считают обстановку в стране плохой, убеждены, что демократия под угрозой, негативно оценивают происходящее в экономике, следует из опроса телеканала CBS и компании YouGov. Подавляющее большинство респондентов считают, что "демократия и верховенство права в США" не находятся в безопасности: 34% говорят, что они "под угрозой", 37% - "скорее под угрозой", только 6% говорят, что демократия "в безопасности", 23% - "скорее в безопасности". Подавляющее большинство американцев считают обстановку в стране негативной: 34% опрошенных сказали, что дела в стране идут "очень плохо", 32% - оценили ситуацию как "скорее плохую", только 6% считают, что в США все "очень хорошо", 28% - что "скорее хорошо". Недовольны американцы и состоянием экономики: 30% и 29% оценивают его как "плохое" и "скорее плохое", соответственно, только 9% и 30% - как "хорошее" и "скорее хорошее" Проголосовать на выборах президента 5 ноября собираются 85% респондентов, следует из опроса. 52% предпочтут кандидата от демократов Камалу Харрис, 48% - претендента от республиканцев Дональда Трампа. Опрос проводился с 18 по 20 сентября среди 3129 зарегистрированных избирателей, погрешность составляет 2,2 процентных пункта.
https://ria.ru/20240811/opros-1965541837.html
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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Большинство американцев недовольны обстановкой в США, показал опрос
Опрос: американцы недовольны экономикой и состоянием демократии в США