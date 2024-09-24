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Операторы FPV-дронов уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 24.09.2024
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05:13 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/operatory-1974348069.html
Операторы FPV-дронов уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области
Операторы FPV-дронов уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 24.09.2024
Операторы FPV-дронов уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области
Операторы ударных FPV-дронов 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T05:13
2024-09-24T05:13
технологии
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Операторы ударных FPV-дронов 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, обеспечив продвижение российской пехоты. Об этом сообщил журналистами оператор БПЛА с позывным "Хохол". "Мы совместно со своим расчетом уничтожили опорный пункт противника, после чего пехота должна была зайти и спокойно занять позицию", - сказал он. На этом же участке линии соприкосновения расчет БПЛА поразил укрытую живую силу противника и системы связи. По словам военнослужащего, один оператор FPV-дронов может делать до 30 вылетов в день, сохраняя жизни российским штурмовикам и разведчикам, которые выполняют боевые задачи в непосредственной близости к противнику. Разведывательная информация, получаемая от расчетов БПЛА в режиме реального времени, также помогает продвижению штурмовых подразделений и корректировке огня артиллерии.
https://ria.ru/20240924/alaudinov-1974331765.html
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технологии, запорожская область, вооруженные силы украины
Технологии, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Операторы FPV-дронов уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Операторы FPV-дронов уничтожили опорный пункт ВСУ на ореховском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Операторы ударных FPV-дронов 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, обеспечив продвижение российской пехоты. Об этом сообщил журналистами оператор БПЛА с позывным "Хохол".
"Мы совместно со своим расчетом уничтожили опорный пункт противника, после чего пехота должна была зайти и спокойно занять позицию", - сказал он. На этом же участке линии соприкосновения расчет БПЛА поразил укрытую живую силу противника и системы связи.
По словам военнослужащего, один оператор FPV-дронов может делать до 30 вылетов в день, сохраняя жизни российским штурмовикам и разведчикам, которые выполняют боевые задачи в непосредственной близости к противнику. Разведывательная информация, получаемая от расчетов БПЛА в режиме реального времени, также помогает продвижению штурмовых подразделений и корректировке огня артиллерии.
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Алаудинов заявил об уничтожении двух пунктов управления БПЛА ВСУ
00:50
 
ТехнологииЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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