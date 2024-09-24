https://ria.ru/20240924/operatory-1974348069.html

Операторы FPV-дронов уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Операторы FPV-дронов уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 24.09.2024

Операторы FPV-дронов уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Операторы ударных FPV-дронов 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T05:13

2024-09-24T05:13

2024-09-24T05:13

технологии

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Операторы ударных FPV-дронов 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, обеспечив продвижение российской пехоты. Об этом сообщил журналистами оператор БПЛА с позывным "Хохол". "Мы совместно со своим расчетом уничтожили опорный пункт противника, после чего пехота должна была зайти и спокойно занять позицию", - сказал он. На этом же участке линии соприкосновения расчет БПЛА поразил укрытую живую силу противника и системы связи. По словам военнослужащего, один оператор FPV-дронов может делать до 30 вылетов в день, сохраняя жизни российским штурмовикам и разведчикам, которые выполняют боевые задачи в непосредственной близости к противнику. Разведывательная информация, получаемая от расчетов БПЛА в режиме реального времени, также помогает продвижению штурмовых подразделений и корректировке огня артиллерии.

https://ria.ru/20240924/alaudinov-1974331765.html

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технологии, запорожская область, вооруженные силы украины