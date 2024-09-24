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В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 24.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:00 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/opasnost-1974332306.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 24.09.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T01:00
2024-09-24T01:00
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он в своем Telegram-канале.
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курская область
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курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины
В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области ввели ракетную опасность

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М"
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М". Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов.
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он в своем Telegram-канале.
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Вчера, 21:10
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы Украины
 
 
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