https://ria.ru/20240924/opasnost-1974332306.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 24.09.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T01:00
2024-09-24T01:00
2024-09-24T01:00
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240923/dron-1974317702.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области ввели ракетную опасность