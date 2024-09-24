https://ria.ru/20240924/oon-1974453877.html
Генсек ООН призвал к миру на Украине
Генсек ООН призвал к миру на Украине - РИА Новости, 24.09.2024
Генсек ООН призвал к миру на Украине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к миру на Украине, заявив, что за продолжающиеся боевые действия расплачивается гражданское население. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:23
2024-09-24T16:23
2024-09-24T16:27
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к миру на Украине, заявив, что за продолжающиеся боевые действия расплачивается гражданское население. "Война на Украине распространяется, и нет никаких признаков её ослабевания. За это расплачиваются мирные жители - растущим числом погибших и разрушенными жизнями и общинами. Настало время справедливого мира, основанного на Уставе ООН, международном праве и резолюциях ООН", - сказал Гутерреш, выступая на общих прениях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Одной из ключевых тем для обсуждения среди лидеров стран в ходе высокой недели станет украинский кризис. При этом обсуждаться, вероятно, будет не только его дипломатическое урегулирование, но и дальнейшая эскалация: ряд СМИ полагают, что США и Великобритания на Генассамблее могут дать добро Киеву для ударов вглубь России. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости призвал подождать до конца недели высокого уровня, прежде чем делать выводы о том, услышали ли на Западе предостережения РФ от таких шагов.
https://ria.ru/20240924/oon-1974360510.html
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Генсек ООН призвал к миру на Украине
Антониу Гутерреш с трибуны Генассамблеи призвал к миру на Украине