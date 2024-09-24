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Генсек ООН призвал к миру на Украине - РИА Новости, 24.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 24.09.2024 (обновлено: 16:27 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/oon-1974453877.html
Генсек ООН призвал к миру на Украине
Генсек ООН призвал к миру на Украине - РИА Новости, 24.09.2024
Генсек ООН призвал к миру на Украине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к миру на Украине, заявив, что за продолжающиеся боевые действия расплачивается гражданское население. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:23
2024-09-24T16:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
антониу гутерреш
дмитрий полянский
оон
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к миру на Украине, заявив, что за продолжающиеся боевые действия расплачивается гражданское население. "Война на Украине распространяется, и нет никаких признаков её ослабевания. За это расплачиваются мирные жители - растущим числом погибших и разрушенными жизнями и общинами. Настало время справедливого мира, основанного на Уставе ООН, международном праве и резолюциях ООН", - сказал Гутерреш, выступая на общих прениях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Одной из ключевых тем для обсуждения среди лидеров стран в ходе высокой недели станет украинский кризис. При этом обсуждаться, вероятно, будет не только его дипломатическое урегулирование, но и дальнейшая эскалация: ряд СМИ полагают, что США и Великобритания на Генассамблее могут дать добро Киеву для ударов вглубь России. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости призвал подождать до конца недели высокого уровня, прежде чем делать выводы о том, услышали ли на Западе предостережения РФ от таких шагов.
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в мире, россия, украина, сша, антониу гутерреш, дмитрий полянский, оон, генеральная ассамблея оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Антониу Гутерреш, Дмитрий Полянский, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Генсек ООН призвал к миру на Украине

Антониу Гутерреш с трибуны Генассамблеи призвал к миру на Украине

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к миру на Украине, заявив, что за продолжающиеся боевые действия расплачивается гражданское население.
"Война на Украине распространяется, и нет никаких признаков её ослабевания. За это расплачиваются мирные жители - растущим числом погибших и разрушенными жизнями и общинами. Настало время справедливого мира, основанного на Уставе ООН, международном праве и резолюциях ООН", - сказал Гутерреш, выступая на общих прениях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.
Одной из ключевых тем для обсуждения среди лидеров стран в ходе высокой недели станет украинский кризис. При этом обсуждаться, вероятно, будет не только его дипломатическое урегулирование, но и дальнейшая эскалация: ряд СМИ полагают, что США и Великобритания на Генассамблее могут дать добро Киеву для ударов вглубь России. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости призвал подождать до конца недели высокого уровня, прежде чем делать выводы о том, услышали ли на Западе предостережения РФ от таких шагов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШААнтониу ГутеррешДмитрий ПолянскийООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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