Рейтинг@Mail.ru
В Нью-Йорке стартует неделя высокого уровня Генассамблеи ООН - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:18 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/oon-1974329498.html
В Нью-Йорке стартует неделя высокого уровня Генассамблеи ООН
В Нью-Йорке стартует неделя высокого уровня Генассамблеи ООН - РИА Новости, 24.09.2024
В Нью-Йорке стартует неделя высокого уровня Генассамблеи ООН
Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке стартует во вторник, на мероприятие ежегодно съезжаются высокопоставленные мировые лидеры. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T00:18
2024-09-24T00:18
в мире
справки
сша
россия
ближний восток
сергей лавров
антониу гутерреш
луис инасиу лула да силва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
ООН, 24 сен – РИА Новости. Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке стартует во вторник, на мероприятие ежегодно съезжаются высокопоставленные мировые лидеры. Ключевым событием высокой недели, как и прежде, станут "общие прения" – дебаты мировых лидеров (пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября). Перед их началом выступят генсек ООН Антониу Гутерреш и председатель 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Филемон Янг. Откроют дебаты, согласно устоявшейся традиции, президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и США Джо Байден. На 25 сентября запланировано выступление Владимира Зеленского, а на 28 – главы МИД России Сергея Лаврова. Российскому министру в ходе визита в Нью-Йорк предстоит "колоссальная программа встреч", отмечал замглавы МИД Сергей Рябков. При этом он же сообщал РИА Новости, что встреча Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена не планируется. Параллельно с "общими прениями" ключевой орган ООН, Совет Безопасности, продолжит обсуждение актуальных мировых проблем. Заседания, как можно ожидать, посетят некоторые высокопоставленные представители государств-членов Всемирной Организации. На вторник, 24 сентября, запланировано заседание по теме "поддержание мира и безопасности на Украине". В среду пройдут открытые дебаты по вопросу поддержания международного мира и безопасности, а в четверг, как анонсировали в российском МИД, – заседание по диверсиям на газопроводах "Северные потоки" (в аккурат двухлетней годовщины терактов). В пятницу члены СБ обсудят ситуацию на Ближнем Востоке. Одной из ключевых тем для обсуждения среди лидеров стран в ходе высокой недели станет украинский кризис. При этом обсуждаться, вероятно, будет не только его дипломатическое урегулирование, но и дальнейшая эскалация: ряд СМИ полагают, что США и Великобритания на ГА могут дать добро Киеву для ударов вглубь России. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости призвал подождать до конца недели высокого уровня, прежде чем делать выводы о том, услышали ли на Западе предостережения РФ от таких шагов. Еще одна немаловажная тема, которую наверняка затронут лидеры стран в ходе высокой недели, – эскалация ситуации на Ближнем Востоке и, в частности, война в секторе Газа, длящаяся уже почти год. Попытки Совета Безопасности остановить боевые действия и поспособствовать освобождению заложников не увенчались успехами. В российской миссии при ООН неоднократно отмечали, что СБ оказался в заложниках у США, блокирующих любые действия в пользу прекращения огня, а принятая на ту же тему резолюция, подготовленная США, оказалась "котом в мешке". Также поводом для дискуссий могут стать подрыв пейджеров в Ливане и обещания Ирана ответить Израилю за убийство экс-главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Примечательно, что США, как страна, в которой находится штаб-квартира ООН, примет лидеров государств на фоне двух попыток покушения против своего собственного экс-президента. В здании Всемирной Организации и близлежащих к ней улицам усилили меры безопасности, однако подобное можно наблюдать в Нью-Йорке ежегодно на высокой неделе.
https://ria.ru/20240910/genassambleya_oon-1971728546.html
https://ria.ru/20240923/vstrechi-1974163269.html
сша
россия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, справки, сша, россия, ближний восток, сергей лавров, антониу гутерреш, луис инасиу лула да силва, оон, хамас, северный поток, генеральная ассамблея оон
В мире, Справки, США, Россия, Ближний Восток, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, Луис Инасиу Лула да Силва, ООН, ХАМАС, Северный поток, Генеральная Ассамблея ООН
В Нью-Йорке стартует неделя высокого уровня Генассамблеи ООН

Конфликты будут в центре внимания мировых лидеров на ГА ООН

© AP Photo / Angela WeissЛоготип ООН
Логотип ООН - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 24 сен – РИА Новости. Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке стартует во вторник, на мероприятие ежегодно съезжаются высокопоставленные мировые лидеры.
Ключевым событием высокой недели, как и прежде, станут "общие прения" – дебаты мировых лидеров (пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября). Перед их началом выступят генсек ООН Антониу Гутерреш и председатель 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Филемон Янг. Откроют дебаты, согласно устоявшейся традиции, президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и США Джо Байден. На 25 сентября запланировано выступление Владимира Зеленского, а на 28 – главы МИД России Сергея Лаврова.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
В Кремле объяснили, почему Путин не поедет на Генассамблею ООН
10 сентября, 03:42
Российскому министру в ходе визита в Нью-Йорк предстоит "колоссальная программа встреч", отмечал замглавы МИД Сергей Рябков. При этом он же сообщал РИА Новости, что встреча Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена не планируется.
Параллельно с "общими прениями" ключевой орган ООН, Совет Безопасности, продолжит обсуждение актуальных мировых проблем. Заседания, как можно ожидать, посетят некоторые высокопоставленные представители государств-членов Всемирной Организации. На вторник, 24 сентября, запланировано заседание по теме "поддержание мира и безопасности на Украине". В среду пройдут открытые дебаты по вопросу поддержания международного мира и безопасности, а в четверг, как анонсировали в российском МИД, – заседание по диверсиям на газопроводах "Северные потоки" (в аккурат двухлетней годовщины терактов). В пятницу члены СБ обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.
Одной из ключевых тем для обсуждения среди лидеров стран в ходе высокой недели станет украинский кризис. При этом обсуждаться, вероятно, будет не только его дипломатическое урегулирование, но и дальнейшая эскалация: ряд СМИ полагают, что США и Великобритания на ГА могут дать добро Киеву для ударов вглубь России. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости призвал подождать до конца недели высокого уровня, прежде чем делать выводы о том, услышали ли на Западе предостережения РФ от таких шагов.
Еще одна немаловажная тема, которую наверняка затронут лидеры стран в ходе высокой недели, – эскалация ситуации на Ближнем Востоке и, в частности, война в секторе Газа, длящаяся уже почти год. Попытки Совета Безопасности остановить боевые действия и поспособствовать освобождению заложников не увенчались успехами. В российской миссии при ООН неоднократно отмечали, что СБ оказался в заложниках у США, блокирующих любые действия в пользу прекращения огня, а принятая на ту же тему резолюция, подготовленная США, оказалась "котом в мешке". Также поводом для дискуссий могут стать подрыв пейджеров в Ливане и обещания Ирана ответить Израилю за убийство экс-главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.
Примечательно, что США, как страна, в которой находится штаб-квартира ООН, примет лидеров государств на фоне двух попыток покушения против своего собственного экс-президента. В здании Всемирной Организации и близлежащих к ней улицам усилили меры безопасности, однако подобное можно наблюдать в Нью-Йорке ежегодно на высокой неделе.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Лавров проведет встречи на высокой неделе Генассамблеи ООН
Вчера, 07:34
 
В миреСправкиСШАРоссияБлижний ВостокСергей ЛавровАнтониу ГутеррешЛуис Инасиу Лула да СилваООНХАМАССеверный потокГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала