https://ria.ru/20240924/oon-1974329498.html

В Нью-Йорке стартует неделя высокого уровня Генассамблеи ООН

В Нью-Йорке стартует неделя высокого уровня Генассамблеи ООН - РИА Новости, 24.09.2024

В Нью-Йорке стартует неделя высокого уровня Генассамблеи ООН

Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке стартует во вторник, на мероприятие ежегодно съезжаются высокопоставленные мировые лидеры. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T00:18

2024-09-24T00:18

2024-09-24T00:18

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антониу гутерреш

луис инасиу лула да силва

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ООН, 24 сен – РИА Новости. Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке стартует во вторник, на мероприятие ежегодно съезжаются высокопоставленные мировые лидеры. Ключевым событием высокой недели, как и прежде, станут "общие прения" – дебаты мировых лидеров (пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября). Перед их началом выступят генсек ООН Антониу Гутерреш и председатель 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Филемон Янг. Откроют дебаты, согласно устоявшейся традиции, президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и США Джо Байден. На 25 сентября запланировано выступление Владимира Зеленского, а на 28 – главы МИД России Сергея Лаврова. Российскому министру в ходе визита в Нью-Йорк предстоит "колоссальная программа встреч", отмечал замглавы МИД Сергей Рябков. При этом он же сообщал РИА Новости, что встреча Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена не планируется. Параллельно с "общими прениями" ключевой орган ООН, Совет Безопасности, продолжит обсуждение актуальных мировых проблем. Заседания, как можно ожидать, посетят некоторые высокопоставленные представители государств-членов Всемирной Организации. На вторник, 24 сентября, запланировано заседание по теме "поддержание мира и безопасности на Украине". В среду пройдут открытые дебаты по вопросу поддержания международного мира и безопасности, а в четверг, как анонсировали в российском МИД, – заседание по диверсиям на газопроводах "Северные потоки" (в аккурат двухлетней годовщины терактов). В пятницу члены СБ обсудят ситуацию на Ближнем Востоке. Одной из ключевых тем для обсуждения среди лидеров стран в ходе высокой недели станет украинский кризис. При этом обсуждаться, вероятно, будет не только его дипломатическое урегулирование, но и дальнейшая эскалация: ряд СМИ полагают, что США и Великобритания на ГА могут дать добро Киеву для ударов вглубь России. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости призвал подождать до конца недели высокого уровня, прежде чем делать выводы о том, услышали ли на Западе предостережения РФ от таких шагов. Еще одна немаловажная тема, которую наверняка затронут лидеры стран в ходе высокой недели, – эскалация ситуации на Ближнем Востоке и, в частности, война в секторе Газа, длящаяся уже почти год. Попытки Совета Безопасности остановить боевые действия и поспособствовать освобождению заложников не увенчались успехами. В российской миссии при ООН неоднократно отмечали, что СБ оказался в заложниках у США, блокирующих любые действия в пользу прекращения огня, а принятая на ту же тему резолюция, подготовленная США, оказалась "котом в мешке". Также поводом для дискуссий могут стать подрыв пейджеров в Ливане и обещания Ирана ответить Израилю за убийство экс-главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Примечательно, что США, как страна, в которой находится штаб-квартира ООН, примет лидеров государств на фоне двух попыток покушения против своего собственного экс-президента. В здании Всемирной Организации и близлежащих к ней улицам усилили меры безопасности, однако подобное можно наблюдать в Нью-Йорке ежегодно на высокой неделе.

https://ria.ru/20240910/genassambleya_oon-1971728546.html

https://ria.ru/20240923/vstrechi-1974163269.html

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