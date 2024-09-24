https://ria.ru/20240924/oez-1974484035.html

Резиденты ОЭЗ Подмосковья сэкономили 3,4 млрд рублей на таможенной льготе

Резиденты ОЭЗ Подмосковья сэкономили 3,4 млрд рублей на таможенной льготе - РИА Новости, 24.09.2024

Резиденты ОЭЗ Подмосковья сэкономили 3,4 млрд рублей на таможенной льготе

Более 3,4 миллиарда рублей сэкономили резиденты подмосковных особых экономических зон (ОЭЗ) за счет нулевой ставки таможенной пошлины с начала 2022 года,... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T18:43

2024-09-24T18:43

2024-09-24T18:43

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Более 3,4 миллиарда рублей сэкономили резиденты подмосковных особых экономических зон (ОЭЗ) за счет нулевой ставки таможенной пошлины с начала 2022 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Для резидентов особых экономических зон Подмосковья действует режим свободной таможенной зоны, который обеспечивает им нулевую таможенную пошлину. Нулевая ставка распространяется на импортируемые резидентами товары для своего производства. Такая же ставка действует в отношении вывозимой в другие страны продукции, произведенной резидентами на территории ОЭЗ", – сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что эта ставка позволяет резидентам экономить значительные средства, которые компания может перенаправить на решение других приоритетных задач. Обнуление таможенной пошлины – лишь одно из преимуществ, которые получают резиденты отдельных особых экономических зон России. Также компании, которые получили статус резидента ОЭЗ, получают ряд налоговых преференций. На территории Московской области расположено пять особых экономических зон.

https://ria.ru/20240313/podmoskove-1932786039.html

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экономика, коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье), россия