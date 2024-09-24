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В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы - РИА Новости, 24.09.2024
В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
Взрывы прогремели в среду в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает мэр города Геннадий Труханов. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T23:22
2024-09-24T23:22
2024-09-24T23:22
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геннадий труханов
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает мэр города Геннадий Труханов. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской и шести других областях Украины объявлена воздушная тревога. "В городе слышны взрывы", - написал Труханов в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Одесса, Геннадий Труханов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
Мэр Труханов сообщил о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги