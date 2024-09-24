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В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы - РИА Новости, 24.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:22 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/odessa-1974511718.html
В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы - РИА Новости, 24.09.2024
В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
Взрывы прогремели в среду в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает мэр города Геннадий Труханов. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T23:22
2024-09-24T23:22
специальная военная операция на украине
украина
россия
одесса
геннадий труханов
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает мэр города Геннадий Труханов. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской и шести других областях Украины объявлена воздушная тревога. "В городе слышны взрывы", - написал Труханов в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240923/port-1974305680.html
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украина, россия, одесса, геннадий труханов, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Одесса, Геннадий Труханов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Мэр Труханов сообщил о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги

© AP PhotoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает мэр города Геннадий Труханов.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской и шести других областях Украины объявлена воздушная тревога.
"В городе слышны взрывы", - написал Труханов в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияОдессаГеннадий ТрухановДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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