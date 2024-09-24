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В Одессе подростки подожгли дверь квартиры сотрудника военкомата - РИА Новости, 24.09.2024
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12:03 24.09.2024 (обновлено: 12:08 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/odessa-1974397499.html
В Одессе подростки подожгли дверь квартиры сотрудника военкомата
В Одессе подростки подожгли дверь квартиры сотрудника военкомата - РИА Новости, 24.09.2024
В Одессе подростки подожгли дверь квартиры сотрудника военкомата
Сотрудники правоохранительных органов на Украине задержали в Одессе подростков, которые подожгли дверь квартиры сотрудника военкомата, сообщает во вторник... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:03
2024-09-24T12:08
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов на Украине задержали в Одессе подростков, которые подожгли дверь квартиры сотрудника военкомата, сообщает во вторник издание "Страна.ua". "В Одессе подростки подожгли дверь квартиры сотрудника ТЦК (военкомата – ред.). Задержанные, 17-летние парни, рассказали, что в Telegram получили предложение о поджоге этой двери за 10 тысяч гривен (чуть более 240 долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Число задержанных не называется. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "Не ТЦК". Аббревиатура расшифровывается как "территориальный центр комплектования", так на Украине называют военкоматы. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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В Одессе подростки подожгли дверь квартиры сотрудника военкомата

Страна.ua: в Одессе подростки подожгли дверь квартиры сотрудника военкомата

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПризывники
Призывники - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов на Украине задержали в Одессе подростков, которые подожгли дверь квартиры сотрудника военкомата, сообщает во вторник издание "Страна.ua".
"В Одессе подростки подожгли дверь квартиры сотрудника ТЦК (военкомата – ред.). Задержанные, 17-летние парни, рассказали, что в Telegram получили предложение о поджоге этой двери за 10 тысяч гривен (чуть более 240 долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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Число задержанных не называется.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "Не ТЦК". Аббревиатура расшифровывается как "территориальный центр комплектования", так на Украине называют военкоматы.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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