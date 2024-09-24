https://ria.ru/20240924/nikolaev-1974465597.html
Николаев: закладка опор Ленского моста в Якутии начнется в 2025 году
Николаев: закладка опор Ленского моста в Якутии начнется в 2025 году - РИА Новости, 24.09.2024
Николаев: закладка опор Ленского моста в Якутии начнется в 2025 году
Закладка опор Ленского моста в Якутии начнётся в 2025 году, сейчас строители сооружают временный мост через протоку, сообщил глава республики Айсен Николаев во... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T17:01
2024-09-24T17:01
2024-09-24T17:01
республика саха (якутия)
якутск
айсен николаев
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ЯКУТСК, 24 сен – РИА Новости. Закладка опор Ленского моста в Якутии начнётся в 2025 году, сейчас строители сооружают временный мост через протоку, сообщил глава республики Айсен Николаев во время прямой линии. По словам главы республики, в эти дни в городе Якутске готовится к работе бетонный завод, отсыпают технологические дороги, сооружают временный мост через Табагинскую протоку. "Этот год у нас подготовительный. Наша главная задача – провести за осенний и зимний период работы, которые позволят в следующем году начать работу по закладке фундаментов для пилонов", - сказал Николаев. Он отметил, что в целом будут возведены три больших пилона мостового сооружения. "У центральной опоры предусмотрено 208 свай глубиной до 27 метров. Причем диаметр каждой сваи – 1,5 метра. Фундамент для этих опор – само по себе серьезное инженерное сооружение", - добавил руководитель региона. Ранее в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме Николаев отметил, что все подготовительные этапы, которые должны быть завершены в осенне-зимний период, под контролем. Уже после ледохода планируют начать работы непосредственно в русле реки. Ленский мост, строительство которого планируется в 2024-2028 годах, в перспективе обеспечит круглосуточным транспортным сообщением более 80% населения Якутии. Его протяженность составит более 3 километров.
https://ria.ru/20240905/investitsii-1970823077.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
якутск, айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Якутск, Айсен Николаев
ЯКУТСК, 24 сен – РИА Новости. Закладка опор Ленского моста в Якутии начнётся в 2025 году, сейчас строители сооружают временный мост через протоку, сообщил глава республики Айсен Николаев во время прямой линии.
По словам главы республики, в эти дни в городе Якутске
готовится к работе бетонный завод, отсыпают технологические дороги, сооружают временный мост через Табагинскую протоку.
"Этот год у нас подготовительный. Наша главная задача – провести за осенний и зимний период работы, которые позволят в следующем году начать работу по закладке фундаментов для пилонов", - сказал Николаев.
Он отметил, что в целом будут возведены три больших пилона мостового сооружения.
"У центральной опоры предусмотрено 208 свай глубиной до 27 метров. Причем диаметр каждой сваи – 1,5 метра. Фундамент для этих опор – само по себе серьезное инженерное сооружение", - добавил руководитель региона.
Ранее в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме Николаев отметил, что все подготовительные этапы, которые должны быть завершены в осенне-зимний период, под контролем. Уже после ледохода планируют начать работы непосредственно в русле реки.
Ленский мост, строительство которого планируется в 2024-2028 годах, в перспективе обеспечит круглосуточным транспортным сообщением более 80% населения Якутии. Его протяженность составит более 3 километров.