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Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером - РИА Новости, 24.09.2024
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18:56 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/netanyakhu-1974485618.html
Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером
Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером - РИА Новости, 24.09.2024
Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на Генассамблее ООН, заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен быть остановлен... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T18:56
2024-09-24T18:56
в мире
израиль
турция
нью-йорк (город)
биньямин нетаньяху
адольф гитлер
реджеп тайип эрдоган
оон
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АНКАРА, 24 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на Генассамблее ООН, заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен быть остановлен человечеством, как в свое время был остановлен лидер нацистов Адольф Гитлер. "Международному сообществу необходимо разработать механизм защиты палестинских гражданских лиц от действий Израиля. Как 70 лет назад Гитлер был остановлен союзом человечества, так и Нетаньяху и его сеть убийств должны быть остановлены "союзом человечества", - заявил турецкий лидер в своем выступлении в Нью-Йорке. В марте Эрдоган уже заявлял, что Нетаньяху и другие представители израильского руководства своими решениями и действиями приравняли себя к Гитлеру и Муссолини, совершив преступления против человечности в секторе Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240924/erdogan-1974480876.html
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в мире, израиль, турция, нью-йорк (город), биньямин нетаньяху, адольф гитлер, реджеп тайип эрдоган, оон, хамас, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Турция, Нью-Йорк (город), Биньямин Нетаньяху, Адольф Гитлер, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН, ХАМАС, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером

Эрдоган заявил, что Нетаньяху должен быть остановлен человечеством, как Гитлер

© Фото : Presidency Of The Republic Of TurkeyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Нью-Йорке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото : Presidency Of The Republic Of Turkey
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Нью-Йорке
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АНКАРА, 24 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на Генассамблее ООН, заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен быть остановлен человечеством, как в свое время был остановлен лидер нацистов Адольф Гитлер.
"Международному сообществу необходимо разработать механизм защиты палестинских гражданских лиц от действий Израиля. Как 70 лет назад Гитлер был остановлен союзом человечества, так и Нетаньяху и его сеть убийств должны быть остановлены "союзом человечества", - заявил турецкий лидер в своем выступлении в Нью-Йорке.
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Эрдоган заявил, что ООН превращается в бездействующую структуру
Вчера, 18:15
В марте Эрдоган уже заявлял, что Нетаньяху и другие представители израильского руководства своими решениями и действиями приравняли себя к Гитлеру и Муссолини, совершив преступления против человечности в секторе Газа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Эрдоган выступил за завершение уголовного дела против Израиля в МУС
23 сентября, 22:49
 
В миреИзраильТурцияНью-Йорк (город)Биньямин НетаньяхуАдольф ГитлерРеджеп Тайип ЭрдоганООНХАМАСГенеральная Ассамблея ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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