Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером
Эрдоган заявил, что Нетаньяху должен быть остановлен человечеством, как Гитлер
© Фото : Presidency Of The Republic Of TurkeyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Нью-Йорке
© Фото : Presidency Of The Republic Of Turkey
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Нью-Йорке
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АНКАРА, 24 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на Генассамблее ООН, заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен быть остановлен человечеством, как в свое время был остановлен лидер нацистов Адольф Гитлер.
"Международному сообществу необходимо разработать механизм защиты палестинских гражданских лиц от действий Израиля. Как 70 лет назад Гитлер был остановлен союзом человечества, так и Нетаньяху и его сеть убийств должны быть остановлены "союзом человечества", - заявил турецкий лидер в своем выступлении в Нью-Йорке.
В марте Эрдоган уже заявлял, что Нетаньяху и другие представители израильского руководства своими решениями и действиями приравняли себя к Гитлеру и Муссолини, совершив преступления против человечности в секторе Газа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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