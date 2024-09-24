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Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером

Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером - РИА Новости, 24.09.2024

Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на Генассамблее ООН, заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен быть остановлен... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T18:56

2024-09-24T18:56

2024-09-24T18:56

в мире

израиль

турция

нью-йорк (город)

биньямин нетаньяху

адольф гитлер

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 24 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на Генассамблее ООН, заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен быть остановлен человечеством, как в свое время был остановлен лидер нацистов Адольф Гитлер. "Международному сообществу необходимо разработать механизм защиты палестинских гражданских лиц от действий Израиля. Как 70 лет назад Гитлер был остановлен союзом человечества, так и Нетаньяху и его сеть убийств должны быть остановлены "союзом человечества", - заявил турецкий лидер в своем выступлении в Нью-Йорке. В марте Эрдоган уже заявлял, что Нетаньяху и другие представители израильского руководства своими решениями и действиями приравняли себя к Гитлеру и Муссолини, совершив преступления против человечности в секторе Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240924/erdogan-1974480876.html

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