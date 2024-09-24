В Турции обвинили Нетаньяху в попытке скрыть геноцид
Анкара обвинила Нетаньяху в попытке скрыть совершенный геноцид
Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 24 сен - РИА Новости. МИД Турции расценивает заявление канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о якобы необходимости выдачи ордера на арест президента Реджепа Тайипа Эрдогана проявлением психологии вины и попыткой скрыть геноцида, который совершает Израиль в конфликте с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.
"Мы расцениваем заявление канцелярии премьер-министра Израиля по поводу приёма нашим президентом главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) на полях Генеральной Ассамблеи ООН как попытку скрыть преступление геноцида, совершенное Израилем. Обвинения Израиля в адрес нашего президента по сути являются ничем иным, как проявлением психологии вины", - говорится в заявлении МИД Турции.
"Мы также с отвращением наблюдаем за усилиями Израиля и его сторонников по дискредитации международных судов. Нетаньяху и его правительство, продолжающие геноцид и попытки бросить весь регион в огонь, обязательно заплатят за свои преступления в международных судах. Турция будет и впредь поддерживать невинный палестинский народ и всех своих друзей и братьев в регионе в этом процессе", - добавляется в заявлении.
В понедельник Эрдоган заявил главному прокурору МУС Кариму Хану на встрече в Нью-Йорке о необходимости завершения уголовного дела против Израиля для сохранения доверия к международному праву.
В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подаёт заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В своём заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Также прокурор потребовал выдать ордеры на арест главаря ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара, командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.
В июне газета Jerusalem Post сообщала, что досудебный трибунал МУС отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галанта, затребованные прокурором суда Каримом Ханом за предполагаемые военные преступления. Отсрочка последовала после того, как Великобритания подала заявление "amicus curiae" ("друга суда") против юрисдикции МУС по этому вопросу. Просьба Великобритании о вмешательстве была удовлетворена.