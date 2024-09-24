https://ria.ru/20240924/nedvizhimost-1974356526.html

По делу Тимура Иванова арестовали недвижимость на 82,5 миллиона рублей

По делу Тимура Иванова арестовали недвижимость на 82,5 миллиона рублей - РИА Новости, 24.09.2024

По делу Тимура Иванова арестовали недвижимость на 82,5 миллиона рублей

В деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова фигурируют земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тысячи... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T07:52

2024-09-24T07:52

2024-09-24T10:24

происшествия

тимур иванов

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова фигурируют земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тысячи "квадратов" и баня на 420 квадратных метров в Тверской области, их арестовали, говорится в официальных судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Все это имущество, как указано в материалах дела, оформлено на ООО "Волжский берег", руководителем которого является обвиняемый по делу Сергей Бородин. Судя по базам оценки недвижимости, где также указывается на арест, кадастровая стоимость участка составляет минимум 44 миллиона рублей, дома — 38,6 миллиона. По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка миллиарда рублей, вину он не признает. Если суд признает их вину доказанной, то может оштрафовать на сумму, в 70 или даже в 100 раз превышающую размер взятки. Также возможна конфискация имущества, полученного в результате коррупционных преступлений.

https://ria.ru/20240923/arest-1974152169.html

https://ria.ru/20240924/fomin-1974349470.html

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происшествия, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова