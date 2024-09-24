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По делу Тимура Иванова арестовали недвижимость на 82,5 миллиона рублей - РИА Новости, 24.09.2024
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07:52 24.09.2024 (обновлено: 10:24 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/nedvizhimost-1974356526.html
По делу Тимура Иванова арестовали недвижимость на 82,5 миллиона рублей
По делу Тимура Иванова арестовали недвижимость на 82,5 миллиона рублей - РИА Новости, 24.09.2024
По делу Тимура Иванова арестовали недвижимость на 82,5 миллиона рублей
В деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова фигурируют земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тысячи... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T07:52
2024-09-24T10:24
происшествия
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова фигурируют земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тысячи "квадратов" и баня на 420 квадратных метров в Тверской области, их арестовали, говорится в официальных судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Все это имущество, как указано в материалах дела, оформлено на ООО "Волжский берег", руководителем которого является обвиняемый по делу Сергей Бородин. Судя по базам оценки недвижимости, где также указывается на арест, кадастровая стоимость участка составляет минимум 44 миллиона рублей, дома — 38,6 миллиона. По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка миллиарда рублей, вину он не признает. Если суд признает их вину доказанной, то может оштрафовать на сумму, в 70 или даже в 100 раз превышающую размер взятки. Также возможна конфискация имущества, полученного в результате коррупционных преступлений.
https://ria.ru/20240923/arest-1974152169.html
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происшествия, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
По делу Тимура Иванова арестовали недвижимость на 82,5 миллиона рублей

По делу Тимура Иванова арестовали недвижимость на 82,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова фигурируют земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тысячи "квадратов" и баня на 420 квадратных метров в Тверской области, их арестовали, говорится в официальных судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Все это имущество, как указано в материалах дела, оформлено на ООО "Волжский берег", руководителем которого является обвиняемый по делу Сергей Бородин.
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Суд арестовал 43 банковских счета по делу Тимура Иванова
Вчера, 02:49
Судя по базам оценки недвижимости, где также указывается на арест, кадастровая стоимость участка составляет минимум 44 миллиона рублей, дома — 38,6 миллиона.
По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка миллиарда рублей, вину он не признает.
Если суд признает их вину доказанной, то может оштрафовать на сумму, в 70 или даже в 100 раз превышающую размер взятки. Также возможна конфискация имущества, полученного в результате коррупционных преступлений.
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Обвиняемый в даче взятки Тимуру Иванову Фомин содействует следствию
05:35
 
ПроисшествияТимур ИвановДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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