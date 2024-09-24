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Победителей этапа конкурса "Экспортер года" наградили в Ханты-Мансийске

Победителей этапа конкурса "Экспортер года" наградили в Ханты-Мансийске - РИА Новости, 24.09.2024

Победителей этапа конкурса "Экспортер года" наградили в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске 24 сентября состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T19:02

2024-09-24T19:02

2024-09-24T19:02

экономика

россия

ханты-мансийск

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В Ханты-Мансийске 24 сентября состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди субъектов Уральского федерального округа, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Награды получили 30 компаний, их представители заняли 39 призовых мест. Награды лучшим экспортерам Урала вручили первый заместитель губернатора Ханты Мансийского автономного округа — Югры Алексей Забозлаев, заместитель председателя правления АО "РОСЭКСИМБАНК" Роман Смагин, директор департамента экономического развития — заместитель губернатора ХМАО — Югры Сергей Афанасьев, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в ХМАО — Югре Ирина Каск, начальник отдела финансовой поддержки промышленного экспорта департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли РФ Джаваншир Джахангиров, сопредседатель регионального отделения "Деловой России" Николай Воронов, председатель регионального отделения "Опоры России" Владимир Зиновьев", - говорится в сообщении.Имена победителей окружного этапа Всероссийского конкурса "Экспортер года" среди субъектов Уральского федерального округа назвали 16 августа."Сегодня мы чествуем тех, кто внес значительный вклад в развитие экспортного потенциала Урала. Вы - лидеры, доказавшие свою способность конкурировать на глобальном рынке. Ваш опыт и достижения вдохновят других предпринимателей на новые экспортные победы. Важно подчеркнуть, что условия для развития экспортно-ориентированных компаний в регионах значительно улучшаются. Средства, инвестируемые в развитие экспорта, возвращаются многократно - в виде дополнительных налоговых отчислений и повышения конкурентоспособности предприятий. Группа Российского экспортного центра продолжит активно поддерживать компании региона, предоставляя необходимые инструменты и возможности для выхода на новые рынки", - сказал, обращаясь к победителям, Смагин.Уральский федеральный округ демонстрирует активную экспортную деятельность, поставляя свои товары в более чем 120 стран мира. Географически, экспорт УФО преимущественно направлен на страны Азии и СНГ. Среди основных импортеров — Казахстан, Китай, Белоруссия, Узбекистан и Турция. Округ обладает значительным потенциалом для экспорта, особенно в области металлургии и драгметаллов. Несмотря на доминирование сырьевых товаров, наблюдается развитие несырьевого экспорта, в частности, в сфере химии и машиностроения. В последние годы регионы округа активно развивают агропромышленный комплекс, что также открывает новые возможности для экспорта сельскохозяйственной продукции.В рамках мероприятия состоялась пленарная дискуссия на тему "Национальные бренды: новые горизонты для экспорта". В программу также был включен мастер-класс для экспортеров, посвященный цифровым решениям в этой области. Так, участникам представили возможности государственной цифровой платформы "Мой экспорт", которая предлагает российским экспортерам широкий спектр услуг — от информационной поддержки до конкретных инструментов, включая меры господдержки для выхода на новые рынки. В настоящее время на платформе зарегистрировано более 2800 компаний из Уральского федерального округа, которым было оказано более 78 тысяч услуг. Наибольшей популярностью пользуются услуги платформы среди экспортеров из Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.Всероссийская премия "Экспортер года" присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших первые места по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны. Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.

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экономика, россия, ханты-мансийск