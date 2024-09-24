https://ria.ru/20240924/mvd-1974376215.html

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия - РИА Новости, 24.09.2024

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия

Правоохранители задержали жителя Ростова-на-Дону, у которого дома были изъяты автоматы, гранатомет и различные боеприпасы, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T11:09

2024-09-24T11:09

2024-09-24T11:09

происшествия

ростов-на-дону

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Ростова-на-Дону, у которого дома были изъяты автоматы, гранатомет и различные боеприпасы, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по Ростовской области. "Задержан 47-летний житель донской столицы, подозреваемый в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", - сказал он. В полиции уточнили, что дома у мужчины полицейские изъяли два автомата Калашникова, подствольный гранатомет, гранаты и порядка 3 тысяч патронов, семь магазинов и другие составляющие оружия. Изъятое направлено на экспертизу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

https://ria.ru/20240923/rostov-1974199486.html

ростов-на-дону

россия

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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область