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В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия - РИА Новости, 24.09.2024
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия
Правоохранители задержали жителя Ростова-на-Дону, у которого дома были изъяты автоматы, гранатомет и различные боеприпасы, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T11:09
2024-09-24T11:09
2024-09-24T11:09
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Ростова-на-Дону, у которого дома были изъяты автоматы, гранатомет и различные боеприпасы, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по Ростовской области. "Задержан 47-летний житель донской столицы, подозреваемый в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", - сказал он. В полиции уточнили, что дома у мужчины полицейские изъяли два автомата Калашникова, подствольный гранатомет, гранаты и порядка 3 тысяч патронов, семь магазинов и другие составляющие оружия. Изъятое направлено на экспертизу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
https://ria.ru/20240923/rostov-1974199486.html
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, хранившего дома автоматы и боеприпасы
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Ростова-на-Дону, у которого дома были изъяты автоматы, гранатомет и различные боеприпасы, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по Ростовской области.
"Задержан 47-летний житель донской столицы, подозреваемый в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", - сказал он.
В полиции уточнили, что дома у мужчины полицейские изъяли два автомата Калашникова, подствольный гранатомет, гранаты и порядка 3 тысяч патронов, семь магазинов и другие составляющие оружия. Изъятое направлено на экспертизу.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.