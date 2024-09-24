https://ria.ru/20240924/muzey-1974398500.html

В липецком краеведческом музее появился робот-экскурсовод

В липецком краеведческом музее появился робот-экскурсовод - РИА Новости, 24.09.2024

В липецком краеведческом музее появился робот-экскурсовод

В краеведческом музее Липецкой области используют технологии искусственного интеллекта: экскурсии для посетителей там будет проводить робот-экскурсовод,... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T12:07

2024-09-24T12:07

2024-09-24T12:07

липецкая область

игорь артамонов

искусственный интеллект (ии)

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ЛИПЕЦК, 24 сен – РИА Новости. В краеведческом музее Липецкой области используют технологии искусственного интеллекта: экскурсии для посетителей там будет проводить робот-экскурсовод, сообщили в пресс-службе регионального правительства.В память робота загружены сведения об истории Липецкой области, самом музее и ответы на часто задаваемые вопросы. Предполагается, что робот сможет общаться с посетителями, провести их по залам, дать полную информацию об экспонатах.Как отметили в пресс-службе региона, приобрести современную новинку липецкий краеведческий музей смог благодаря национальному проекту "Культура" в рамках модернизации выставочного пространства. На техническое обновление музей получил субсидию в размере 32,8 миллиона рублей.В настоящий момент три обновленных экспозиции уже работают, в конце года запланировано открытие еще двух. Как пояснили в пресс-службе, модернизация позволит оптимизировать музейные площадки и фондохранилище, создать комфортные условия для посетителей и дополнить экскурсии современными аудиогидами, интерактивными устройствами с технологией дополненной реальности."Необходимо поддерживать у молодежи интерес к истории своего края, своей страны. Сделать это без использования современных технологий сегодня непросто. И в этом нам помогает нацпроект "Культура" и те возможности, которые предоставляет технический прогресс", - процитировали в пресс-службе губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

https://ria.ru/20240906/tsekh-1971033649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, искусственный интеллект (ии)