Арестованный генерал Муминджанов хочет вернуться в зону СВО
Генерал Муминджанов заявил, что ему стыдно перед бойцами за сон в СИЗО
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗаместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Арестованный за взятки замкомандующего Ленинградским военным округом генерал Валерий Муминджанов хочет как можно скорее вернуться в зону СВО, он ждет необходимых для этого изменений в законодательство, сообщила РИА Новости его адвокат Карина Лубенец.
"Он узнал об уголовном деле, находясь на СВО, оттуда его перевезли в Воронеж, позднее в Москву, где и арестовали. Он первым делом заявил, что хочет вернуться в зону СВО, мы ждем изменений в законодательство, чтобы такое заявление мог подать подследственный. Валерий мне говорит, что ему неудобно и стыдно перед бойцами, потому что в СИЗО он спит, читает книжки, когда там люди делом заняты, он к такому размеренному графику не привык", - рассказала собеседница агентства.
По словам адвоката, Муминджанов – не "паркетный" генерал, он участник боевых действий в зоне СВО, Сирии, Нагорном Карабахе и других горячих точках.
В начале сентября 235-й гарнизонный военный суд отправил Муминджанова в СИЗО до 2 ноября, защита настаивала на избрании более мягкой меры пресечения - домашнего ареста. Заседание проходило в закрытом режиме – по словам следователя, "материалы содержат служебную тайну в области обороны, в том числе спецоперации".
По версии следствия, Муминджанов, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, за взятку на сумму более 20 миллионов рублей способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. Вину он не признал.
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