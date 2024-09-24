https://ria.ru/20240924/mumindzhanov-1974406495.html

Арестованный генерал Муминджанов хочет вернуться в зону СВО

Арестованный генерал Муминджанов хочет вернуться в зону СВО - РИА Новости, 24.09.2024

Арестованный генерал Муминджанов хочет вернуться в зону СВО

Арестованный за взятки замкомандующего Ленинградским военным округом генерал Валерий Муминджанов хочет как можно скорее вернуться в зону СВО, он ждет... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T12:38

2024-09-24T12:38

2024-09-24T12:57

происшествия

валерий муминджанов

воронеж

москва

сирия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970345008_0:0:2721:1532_1920x0_80_0_0_ca5d0c115b2fc75e6b40a821785d299b.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Арестованный за взятки замкомандующего Ленинградским военным округом генерал Валерий Муминджанов хочет как можно скорее вернуться в зону СВО, он ждет необходимых для этого изменений в законодательство, сообщила РИА Новости его адвокат Карина Лубенец."Он узнал об уголовном деле, находясь на СВО, оттуда его перевезли в Воронеж, позднее в Москву, где и арестовали. Он первым делом заявил, что хочет вернуться в зону СВО, мы ждем изменений в законодательство, чтобы такое заявление мог подать подследственный. Валерий мне говорит, что ему неудобно и стыдно перед бойцами, потому что в СИЗО он спит, читает книжки, когда там люди делом заняты, он к такому размеренному графику не привык", - рассказала собеседница агентства.По словам адвоката, Муминджанов – не "паркетный" генерал, он участник боевых действий в зоне СВО, Сирии, Нагорном Карабахе и других горячих точках.В начале сентября 235-й гарнизонный военный суд отправил Муминджанова в СИЗО до 2 ноября, защита настаивала на избрании более мягкой меры пресечения - домашнего ареста. Заседание проходило в закрытом режиме – по словам следователя, "материалы содержат служебную тайну в области обороны, в том числе спецоперации".По версии следствия, Муминджанов, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, за взятку на сумму более 20 миллионов рублей способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. Вину он не признал.

https://ria.ru/20240924/nedvizhimost-1974356526.html

https://ria.ru/20240923/arest-1974152169.html

воронеж

москва

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, валерий муминджанов, воронеж, москва, сирия